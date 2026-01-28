白蛇現身溪湖！原來是罕見白化玉米蛇 30日開放民眾領養

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆蛇年即將進入尾聲，彰化溪湖鎮卻出現一條讓人又驚又奇的「白蛇」。有鎮民日前在寒流來襲時外出，赫然發現地面上出現一條通體雪白的小蛇，乍看之下相當醒目，擔心牠受凍或引發危險，趕緊通報相關單位處理。

寒流期間，溪湖鎮民意外撿到一條白蛇，經確認竟是罕見的白化玉米蛇，若無飼主認領，30日將開放民眾領養。（動防所提供）

這條白蛇隨後被送交消防局，再轉由彰化縣動物防疫所收容照顧。經專業人員檢視後確認，牠並非野生蛇類，而是國際間常見的寵物蛇品種「玉米蛇」，而且還是相對少見的「白化玉米蛇」。

動物防疫所長董孟治今（28）日表示，目前仍在協尋原飼主，若至30日前仍無人出面認領，將於30日上午10時在動防所會客室開放民眾登記領養，若登記人數超過一人，將採抽籤方式，為這條小白蛇找個新歸宿。

動防所指出，這條白化玉米蛇全長約30公分，體型纖細，研判仍屬幼蛇。由於拾獲時間正值低溫寒流，推測牠可能因氣溫驟降、行動遲緩，才會被民眾發現。所方目前除提供基本照護外，也持續留意是否有飼主前來詢問。

寒流期間，溪湖鎮民意外撿到一條白蛇，經確認竟是罕見的白化玉米蛇，若無飼主認領，30日將開放民眾領養。（動防所提供）

動防所說明，玉米蛇原產於北美洲，因經常出沒在玉米倉庫、腹部斑紋形似玉米粒而得名，是國際間相當普遍、且無毒的寵物蛇，個性溫和，適合有經驗的飼主飼養。白化玉米蛇則因基因變異，體內缺乏黑色素，導致全身呈現紅、橘、黃、白交錯的亮色調，搭配紅色眼睛，在寵物市場中辨識度極高。

防疫所人員也補充，玉米蛇成體可成長至1公尺以上，這次拾獲的幼蛇體長僅約30公分，市價約新台幣2,000至3,000元，主要以乳鼠為食，幼蛇階段約每5至7天餵食一次，飼養上需注意溫度、濕度與空間安全。

寒流期間，溪湖鎮民意外撿到一條白蛇，經確認竟是罕見的白化玉米蛇，若無飼主認領，30日將開放民眾領養。（動防所提供）

至於牠為何會流落街頭，動防所研判，很可能是飼養環境防逃措施不足所致。人員指出，幼蛇身體細小柔軟，只要飼養箱縫隙稍有疏忽，就可能自行鑽出逃脫，尤其在氣溫變化劇烈時，更容易外出尋找溫暖處。

動防所再次呼籲，飼養特殊寵物前務必充分了解其生活習性，並確實做好防逃措施，若條件允許，應替寵物植入晶片或加上辨識標記，一旦不慎走失，才能提高尋回機會，也避免造成社區恐慌或動物自身的風險。