白蛇突然出沒校園？男童帶「愛寵」上學讓老師與同學嚇傻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外校園最近發生一起寵物驚魂記，一名小學老師在午休例行檢查學生書包時，竟當場意外與一雙冰冷的眼睛四目相交，嚇得她失聲尖叫，整起事件瞬間驚動校方高層，連校長都到場關切，後才發現，書包裡的「不明生物」竟是一條活生生的寵物蛇，讓老師與同學都感到難以置信。

根據外媒報導，美國一所小學的一年級老師在午休時間進行例行的書包檢查時，注意到一個異常沉重的書包，原以為裡頭裝滿課本或文具，沒想到一打開便看見蛇的眼睛直盯著她，讓她當場嚇到崩潰，立刻拉上拉鍊並通知校方，校內人員趕到後也全都傻眼，因為這樣的情況在校園中前所未見。

老師在午休時間進行例行的書包檢查時，意外與一條蛇的眼睛四目相交

(示意圖/Unsplash)

進一步了解後，校方才得知這條蛇是該名男童飼養的寵物，名字叫做「阿芙蘿黛蒂」，是當天早上男童趁家人不注意時，偷偷將蛇放進書包帶到學校，想要與愛寵一起上學，校方隨即聯絡男童母親，她趕到學校後第一時間檢查蛇的狀況，並為牠取暖，因為長時間待在密閉又寒冷的書包裡，蛇已經出現僵縮反應。

所幸在即時處理下，「阿芙蘿黛蒂」平安無事地回到家中，男童也向老師與同學們正式道歉，而男童的母親事後嚴正告誡孩子，寵物蛇不僅可能嚇到他人，書包環境也不適合牠生存，並承諾不會再發生類似事件，消息曝光後讓網友直呼「這老師的心理素質很強」、「校長看到一定也嚇壞了」。