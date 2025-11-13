白血病治療福音 新一代抑制劑健保給付擴大 (圖)

COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與

常春月刊 ・ 1 天前