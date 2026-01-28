白血病治療第四期化療完成！沈玉琳返家過年 元宵節後全面復工
資深藝人沈玉琳今年7月因為身體不適緊急住進加護病房，經診斷罹患白血病，狀況一度危急。他在經歷數次化療、頭髮掉光、身體消瘦後，日前完成第四期療程。沈玉琳今（28日）透露好消息：「治療非常順利，主治醫師看了檢測報告很滿意，不需要骨髓移植，過年前就可以回家過年。」
第四期化療完成 免骨髓移植
沈玉琳回顧這半年的治療歷程，坦言白血病發病來得突然，讓他不得不暫停所有工作，全心投入治療，他也表示，第四療程結束後，身體已逐漸恢復，未來復工時間預估為元宵節過後，將全面回歸主持崗位。外界關心他的體力能否負荷工作，他表示，只要血球回復正常值，就可如一般人般正常工作，不會縮短主持集數。
對於復工安排，沈玉琳表示會以《11點熱吵店》與網路節目《威廉沈歡樂送》為優先，其他新節目則視健康狀況逐步開工，他也透露自己是工作狂，熱愛工作帶來的充實感，認為在家庭、健康與事業之間找到平衡最重要，即使有人建議休息多陪家人，他仍希望保持工作重心。
沈玉琳坦言，過去半年因病缺席包括各大尾牙活動，粗估損失至少750萬元，但他心態平和，表示過去年收入穩定，且已有置產，對經濟無壓力，他感謝醫療團隊與家人的照顧，也希望透過這段經歷勉勵大家珍惜健康，並透露已擬好過年計畫，將與妻女團聚、見老朋友、養精蓄銳迎接年後復工。
更多鏡報報導
沒到場陳漢典婚禮包1萬6被嫌少！小S一句話揭職場人情冷暖 7萬人狂讚「太真實」
Toyz爆獄中完婚成「台灣女婿」！篠崎泫探監隔鐵窗落淚 情人節深情告白這句話
許志豪被緋聞女友浪漫環抱！自爆很享受被哄 「1貼心行徑」感動她
頂大學霸搭車被丟包遭4車輾斃 家屬疑生前未飲酒...淚求解剖結果
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻
夏宇童、孫協志曬超大鑽戒！曝光「絕美婚紗照」甜蜜熱吻EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》造咖 ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 發表留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 33 分鐘前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
王文洋金孫返台／父喪不到1個月！麻衣收起哀傷開啟新事業 返台「從貴婦變女強人」
麻衣過去1年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每2個月就來台灣工作，甚至父喪不到1個月，本刊就直擊麻衣抵台工作。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發表留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
許志豪被緋聞女友浪漫環抱！自爆很享受被哄 「1貼心行徑」感動她
中視明（28日）晚起8點檔將開播愛情劇《難哄》，戲劇海報上男主角白敬亭背著女主角章若楠，俊男美女的組合賞心悅目，這引起中視節目《綜藝一級棒》3對螢幕CP神複製名場面，上演愛的背背。許志豪和翁鈺鈞互動自然，女生雙手環著男生的肩，巨蟹座的許志豪自認多半都是被哄的一方：「我很好哄，而且很享受被哄的感覺。」鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照
這場演藝圈的年度盛事，究竟是婚禮還是「國民老公」見面會？藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，現場星光璀熠，席開70桌，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。然而，婚禮過後，社群平台上卻掀起一波「這到底是誰結婚」的爆笑討論，原因是所有大咖賓客分享的照片裡，主角竟然全是男神許光漢。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言