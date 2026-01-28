白血病治療第四期化療完成！沈玉琳返家過年 元宵節後全面復工

資深藝人沈玉琳日前完成第四期療程。翻攝沈玉琳臉書

資深藝人沈玉琳今年7月因為身體不適緊急住進加護病房，經診斷罹患白血病，狀況一度危急。他在經歷數次化療、頭髮掉光、身體消瘦後，日前完成第四期療程。沈玉琳今（28日）透露好消息：「治療非常順利，主治醫師看了檢測報告很滿意，不需要骨髓移植，過年前就可以回家過年。」

第四期化療完成 免骨髓移植

沈玉琳回顧這半年的治療歷程，坦言白血病發病來得突然，讓他不得不暫停所有工作，全心投入治療，他也表示，第四療程結束後，身體已逐漸恢復，未來復工時間預估為元宵節過後，將全面回歸主持崗位。外界關心他的體力能否負荷工作，他表示，只要血球回復正常值，就可如一般人般正常工作，不會縮短主持集數。

沈玉琳有望在過年前返家。翻攝沈玉琳臉書

對於復工安排，沈玉琳表示會以《11點熱吵店》與網路節目《威廉沈歡樂送》為優先，其他新節目則視健康狀況逐步開工，他也透露自己是工作狂，熱愛工作帶來的充實感，認為在家庭、健康與事業之間找到平衡最重要，即使有人建議休息多陪家人，他仍希望保持工作重心。

沈玉琳坦言，過去半年因病缺席包括各大尾牙活動，粗估損失至少750萬元，但他心態平和，表示過去年收入穩定，且已有置產，對經濟無壓力，他感謝醫療團隊與家人的照顧，也希望透過這段經歷勉勵大家珍惜健康，並透露已擬好過年計畫，將與妻女團聚、見老朋友、養精蓄銳迎接年後復工。



