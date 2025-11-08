白衣男無視監視器！新竹腸粉店「2萬現金被偷光」 老闆穿拖鞋追不上
一名白衣男子在新竹西大路上的腸粉店行竊，趁店家無人時偷走2萬元現金。事件發生於6日下午1點多，當時店家老闆短暫離開處理事務，未鎖門。竊賊鬼鬼祟祟進入店內，環顧四周並查看監視器，確認無人後打開收銀台取走現金。老闆回來時正巧撞見，立即追趕但因穿著拖鞋而未能追上。警方調閱監視器發現嫌犯在火車站前消失，目前已確認為有多次前科的朱姓慣犯，正積極追緝中。
這起竊案發生在新竹西大路上的一家腸粉店，竊嫌是一名身穿白衣的男子。6日下午1點多，店家老闆短暫離開店面處理事情，認為很快就會回來，所以沒有上鎖。就在這個空檔，一名男子發現店內無人，便偷偷潛入。
監視器畫面顯示，這名男子進入店內後行跡十分可疑，他躡手躡腳地環顧四周，甚至朝監視器方向看了一眼。不僅如此，他還到店後方的倉庫查看，確認店內確實沒有人後，便打開櫃檯的收銀台，將裡面的現金全部拿走，打算迅速離開現場。
就在竊賊準備逃離時，店家老闆剛好回來，發現情況不對立刻追了上去。店家老闆表示：「我追到那邊，我穿拖鞋子追，追不到。」由於無法追上竊賊，老闆損失了約2萬元現金。
新竹市警察局第三分局南門派出所副所長楊貴棠表示，警方立即調閱周遭監視器畫面，目前已掌握涉案犯嫌身分，正積極查緝中。根據警方調查，嫌犯是40多歲的朱姓男子，是一名偷竊慣犯，過去曾多次對其他店家下手。這次他選擇在光天化日之下犯案，警方正持續追緝中。
