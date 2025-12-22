「白衣騎士也是英雄」遭張文砍生前緊握手機求救 網求1點勿忘他：狂揮手叫警察

大票民眾在37歲蕭姓騎士遭砍倒下的地方獻花悼念。（本刊資料照）

27歲凶嫌張文19日在台北車站、捷運中山站商圈犯下震撼社會隨機攻擊案，釀4死11傷。其中一名37歲蕭姓騎士遭砍，還有意識時揮著手似乎想叫警察抓嫌犯，更緊握手機想聯絡家人，卻沒想到最終仍不幸身亡。對此，就以一名網友喊話，呼籲大家別忘了這位白衣騎士同樣是救人的英雄。

一名網友在Threads不捨發文，指看到比較多人關注余男的英勇事蹟，因此不斷捐款給余家，反而較少注意到白衣騎士在氣絕前，也用盡最後力氣向警方揮手，想告知嫌犯跑進誠品裡面，卻沒想到最終倒下再也沒醒來，而生前一手更緊握手機，畫面停留在LINE的介面，生前最後一句話，則是請路人轉達「記得跟我爸媽說我很愛他們！」讓網友猜測，疑似是想打給家人。

原PO表示，白衣騎士在馬路上重傷身亡，「他不在北捷裡，也不在百貨公司裡，保險應該是都沒理賠？請大家多關懷這家吧。」呼籲大家別忘了這位騎士，同樣是救人的英雄，文章曝光，掀起大票網友討論，「真的，看影片祂已大量出血還叫人先去抓犯人，這麼好的人」「真的，也要關心蕭先生的家人」「幫推，即使自己受重傷還是盡所有力氣提供訊息保護大家」。

針對外界的擔憂，台北市長蔣萬安昨（22日）表示，市府已啟動3個方向協助傷亡者與家屬，包含透過犯罪被害人保護協會的補償機制、協助釐清是否有可適用的保險理賠與撫卹，以及社會局整合各界捐款資源，同時強調社會局已彙整各界捐款，後續將全數用於照顧不幸的傷亡者。

另外，57歲余家昶在台北車站英勇制止張文點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，但最終因傷重不治身亡。為此，台北市長蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元與表彰義行等行動，並協助申請余先生列入忠烈祠，北捷也證實會透過保險給付500萬補償金。昨立院的內政委員會已正式同意，將協助家屬處理。

