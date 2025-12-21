白衣騎士來不及告別...姊現場留字條「真希望我替你擋」 網看了淚崩

民眾在事發地點擺放悼念鮮花，騎士姊姊留下藍色字條，表達對弟弟的愛、對社會的感謝。李政龍攝



北捷及中山商圈19日驚傳隨機砍人案，其中一名白衣男騎士遭砍傷，搶救不治。他的姊姊在現場留下紙條，寫道「敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴...我們全家都愛你」，讓人忍不住淚崩。

有目擊者指出，白衣騎士遭砍後，儘管身受重傷，仍撐著揮手，似向警方指出嫌犯去向，另一手則握著手機，似想打給家人，並請路人傳話：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」最後失去意識，畫面停在LINE頁面。

人在現場的日籍前資深記者木下黃太，當下徒手為騎士止血，期間還有路人提供襯衫、紙巾當作止血布使用，但「血怎樣都止不住」，令他相當自責。

中山商圈現場擺滿不少民眾悼念的花束，桿子上一張藍底黑字的紙條特別引人注意，是騎士姊姊所留。她寫下「親愛的弟弟~forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望我替你擋這一切，永遠無法釋懷的我，我們一直會陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

一番話讓桃園市議員黃瓊慧直呼「看了淚崩」，網友也揪心地說，「自己受那麼重的傷，仍用最後的力氣指引警察往歹徒行進方向去，祂一定是希望警方快去營救更多人，但卻在自己生命倒數計時時，來不及與最愛的家人道別一聲，這樣的情操真的太偉大了」、「我的眼淚一直掉下來⋯願祂安息，前往極樂世界吧」。

