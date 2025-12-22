白衣騎士等紅綠燈遭砍身亡 非百貨.捷運內恐僅180萬補償金

社會中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

37歲白衣蕭姓騎士遭張文砍殺身亡，日本記者木下黃太錄到他還有意識的時候，不停揮著手，試圖想叫警察抓嫌犯，最後仍倒臥血泊不幸喪命，有網友喊話，他同樣也是救人的英雄！但由於身亡地點並非在台北捷運或百貨公司內，無法使用公共意外險。恐怕只有犯罪被害補償金180萬元

穿白色外套的蕭姓騎士，遭張文砍殺後，第一時間停在路邊，用僅存的力氣，拿著手機高舉右手、不停揮舞，似乎試圖叫警察過去百貨公司內抓嫌犯。但是幾秒後，蕭姓騎士因失血過多、突然倒地不起，儘管前日本記者木下黃太徒手止血，但仍無力回天。影片PO上網後，網友大讚"蕭先生也是英雄"，"希望他可以得到同等的慰問"，"很善良，自己受那麼重的傷，仍用最後的力氣指引警察抓歹徒"。

白衣騎士等紅綠燈遭砍身亡 位處非百貨、捷運內恐僅180萬補償金

白衣騎士遭砍身亡 ，非百貨、捷運內恐僅180萬補償金。（圖／民視新聞）

台北市長蔣萬安：「目前我們大概基本上三個方向，一個是犯罪被害者保護協費，相關的補償，另外對於保險理賠以及相關的撫卹，所以社會局這邊都會彙整，我們也陸陸續續接到了許多捐款，我們一定會用在照顧這次，不幸的傷亡者身上。」北市法務局表示，三位受害亡者，犯保協會將協助向北檢，申請遺屬補償費180萬元，但蕭姓騎士死亡，並非在捷運站或百貨公司罹難，包括公共意外責任險、商業保險等，死者家屬可能都領不到。

民眾到南西誠品外獻花向罹難者致意。（圖／民視新聞）

北市社會局主秘蕭舒雲：「這個(賠償)後續其實我們慰問金，當然是提供給家人或當事人，能夠來運用做醫療上的協助，後續我們還是會由社工持續來關心，看他們還有沒有其他需要協助的，經濟上我們可以結合一些民間支援，或是善心人士的捐款來予以協助。」保險專家劉鳳和：「如果說他(蕭姓騎士)也沒有買個人意外險，也沒有買個人壽險的話，他突然碰到這種情形，只能靠我們國家，或是社會上其他的一些救助的一種方式。」保險專家表示，蕭姓騎士得仰賴個人保險或社會救助，北市府承諾會從優從速協助，並將愛心善款，補償給這些英勇的傷亡者。





