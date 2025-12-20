白衣騎士遭張文捅1刀鮮血直流 受害人姊姊崩潰大喊：他殺了我弟弟！

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

北車及中山商圈昨（19）日傍晚爆發恐怖攻擊，犯嫌張文接連進行煙霧彈及隨機砍人攻擊，目前已造成4死11傷，引發全台民眾恐慌。其中一名死者是37歲蕭姓白衣騎士，他的脖子遭張文割開，隨後在送醫後宣告不治，對此，受害人姊姊在筆錄結束後於派出所外崩潰，面對鏡頭怒喊「他殺了我弟弟！」

蕭姓白衣騎士企圖駛離現場，但隨後因傷重倒地，緊急送醫仍宣告不治。（圖／網友＠cianchag授權）

據了解，蕭姓機車騎士行經中山並因紅燈停駛時，遭到張文無預警攻擊，頸部被劃傷噴血，鮮血迅速暈染白色外套，而該騎士在受傷後仍努力駛離現場，但隨後便倒地，送醫後因傷勢過重而宣告不治。

根據《民視新聞網》，蕭姓騎士的姊姊為配合警方調查而到場說明結束後，在離開派出所的過程中情緒崩潰，對著採訪的鏡頭哽咽大吼：「他殺了我弟弟！」

