白衣騎士遭張文砍死！姊冬至再貼紙條訴思念「實在痛心無法克制眼淚」

社會中心／林昀萱報導

白衣騎士的家人被發現冬至又回到現場貼了一張紙條訴說思念。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中一名37歲的蕭姓機車騎士只是在誠品南西店外等紅燈，就被張文持長刀砍頸，送醫不治身亡。許多人在南西誠品門口獻花哀悼，他的家人也在燈桿上貼了字條訴說思念與不捨，其中一張最新的黃色字條是在冬至貼上，感嘆「不能理解為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點，看著正值壯年的你躺在那冰冷無反應，實在很痛心，無法克制眼淚」。

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文19日下午5時24分，帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈。一名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。傍晚6時38分，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊。他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，最終在晚間7時42分畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。

在這場攻擊中喪命的37歲蕭姓保全，為了讓路與張文對眼，就是這個不經意，讓他在誠品南西門口遭砍，白衣被鮮血染紅連人帶車倒地，還用盡力氣向警方揮手，想告知張文跑進誠品裡面。蕭男手中緊握的手機畫面定格在LINE介面，最後向路人留下一句「記得跟我爸媽說我很愛他們」，之後就再也沒醒來。

37歲蕭姓保全下班等紅燈遇害。

事發後，許多民眾在誠品南西門口獻花悼念，蕭男的姊姊也親筆在藍色紙條上寫下：「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋下這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你別怕！」之後又被發現，最新的一張黃色紙條是在冬至貼上，寫著「給親愛的弟弟，黃色代表家人們對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災，讓我們與你天人永別，不能理解為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點，看著正值壯年的你躺在那裡冰冷無反應，實在很痛心，無法克制眼淚」，讓人看了跟著鼻酸。

