白衣騎士遭砍「揮手示警到最後一刻」 蔣萬安揭3方向理賠撫卹

27歲男子張文隨機攻擊案釀4死11傷，其中1名37歲蕭姓機車騎士在誠品南西店外等紅燈就遭長刀砍頸，送醫不治身亡。外界憂心蕭男受害時不在北捷或百貨，理賠撫卹該如何計算，台北市長蔣萬安今日回應，北市府已啟動多元機制協助家屬。

張文上週五（19日）於捷運台北車站與中山商圈犯下隨機殺人案，57歲余家昶在台北車站英勇制止張文點燃汽油彈，成功阻止更多傷亡，卻不幸被砍送醫不治。蔣萬安昨（21日）宣布，北捷理賠500萬元，並根據台北市民協助警方逮捕嫌犯之條例，給予600萬撫卹金。

37歲蕭姓機車騎士案發當時在誠品南西店等紅綠燈，卻遭張文砍頸身亡，白衣瞬間被血染紅。外界發現，他堅持往前騎了一小段路後倒地，期間不斷揮手示警、試圖提醒周遭民眾注意張文動向，該行為也讓不少人直言「白衣騎士也是英雄」，呼籲社會不要忘記他的犧牲。

蔣萬安今日回應，北市府已啟動多元機制協助家屬。

不過由於蕭姓騎士遭攻擊地點位於大馬路，並非發生於台北捷運或誠品百貨內，外界關切他是否能比照事件相關規定獲得撫恤及補償。對此，蔣萬安今（22日）回應，北市府已朝多個方向協助家屬善後與照顧，而目前大致有三個處理方向。

蔣萬安說明，第一是透過犯罪被害者保護協會的相關補償機制；第二是針對保險、理賠以及撫卹事宜進行協助；第三則由台北市社會局統整各項資源，提供後續關懷與支持，同時提及「也陸續接到許多捐款，一定會用在照顧這次不幸的傷亡者身上」。

