白衣騎士遭砍 生命最後「緊握手機」親姊返現場悼念痛哭

北市上週發生隨機殺人案，平日繁忙的捷運中山站商圈，變成了令人心碎的傷心地。誠品南西店旁有許多民眾獻花悼念，罹難的騎士家屬也前往現場，忍不住情緒痛哭，也讓一旁民眾看了相當不捨。

27歲凶手張文，19日在台北車站與捷運中山站商圈犯下震驚全台的隨機攻擊案後墜樓身亡。其中一名死者蕭姓騎士，在案發當下即便身受重傷，在還有意識時仍奮力揮著手，似乎想指引警察抓捕嫌犯，另一隻手則緊緊握著手機，似乎試圖想跟最愛的家人聯絡。

昨（22）日是案發後的首個上班日，中山商圈湧現了比前幾天更多的悼念人潮。許多上班族趁著午休時間自發性前往誠品南西店前獻花，現場堆滿了潔白的鮮花與祝福小卡。有民眾跪在地上十指緊扣，哭紅雙眼為死者祈福，場面哀戚。

在一片花海中，蕭姓騎士家屬留下的兩張字條格外引人鼻酸，黃色紙條上寫著「給親愛的弟弟，感嘆為什麼在這個應該團圓的冬至，全家人卻只能在牌位前供奉餐點」，字字句句扎心。而藍色紙條則稱讚弟弟是一個善良又努力向上的人，字裡行間寫滿了家人的愛，更心痛表示真希望可以替弟弟擋下這一切。

昨日晚間，更有眼尖的民眾發現，蕭姓騎士的其中一位姊姊獨自重返事發地點，她穿著帽T並戴著口罩，盤腿坐在圍滿花束的牆邊，身旁放著一瓶威士忌，似乎想以此陪伴在另一個世界的弟弟。她痛哭、悲傷的背影與繁華的商圈夜色形成強烈對比，讓路過的民眾看了都感到萬分揪心。

為了能徹底釐清案情真相並了解凶嫌的犯案背景，警方目前已宣布設立檢舉專線。警方呼籲民眾，如果知道關於張文的日常交往情形、金流來源、近期行蹤或是任何可疑的接觸對象，請撥打02-23817263或110提供相關情資，協助檢警早日查明真相。在這段艱難的時刻，也有獻花民眾留下字條，希望蕭姓騎士在天之靈，能繼續相信台灣人的善良與愛。

