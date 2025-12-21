白袍化身救命戰衣！北捷傷人案醫師現場救援 蔣萬安親赴致意表謝意

台北市長蔣萬安（右）向北捷隨機傷人案發生當下即刻投入救援的顏醫師父女（中、左）表達敬意與肯定。（圖／台北市政府提供）

27歲嫌犯張文於上週五在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店一帶，朝人群丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，造成多名死傷，最後張嫌自誠品南西店墜樓身亡。一名傷者事後表示，案發第一時間幸得醫師顏瑞昇與其女兒顏均蓉在現場即刻協助急救與檢傷，才能及時獲得妥善處置。對此，台北市長蔣萬安今（21）日親自前往台大醫院，向顏瑞昇、顏均蓉父女表達感謝與敬意，肯定兩人在危急時刻挺身而出的專業付出。

蔣萬安表示，市府在探視12月19日隨機傷人事件傷者時得知，仍在中心院區休養的黃姓女子反映，事發當下現場有兩名醫師即刻投入協助搶救，不僅協助包紮傷口、安撫情緒，並在現場進行檢傷分類與指揮調度，展現專業救人精神，因此主動請市府協助轉達感謝之意。

蔣萬安今日下午特別前往台大醫院致意，肯定兩位醫師在事件中挺身而出的專業判斷與無私付出。

顏醫師則表示，這起事件相當不幸，自己身為醫師，救人本就是天職。當時現場出現大量傷患的情況，任何一名急診醫師都會選擇站出來協助處理，因此並未多想可能的危險，便與女兒一同協助傷者進行評估與初步處置。

他指出，整體現場的應變相當妥善，無論是緊急醫療網的即時反應、救護技術員的包紮止血與急救處置，或警方的維安工作，都發揮了應有的功能。顏醫師也提到，現場還有許多熱心民眾主動協助，他與女兒只是盡醫師的一點專業能力，做了力所能及的幫忙。他期盼逝者能夠安息、傷者早日康復出院，也希望社會大眾能對台灣社會保持信心，因為在真正需要的時候，大家都願意伸出援手，這是一個溫暖的社會。

