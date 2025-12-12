白袍多久洗一次？白袍看起來乾淨 其實是細菌的溫床

白袍多久洗一次？看起來乾淨，其實是細菌的溫床，每天接觸病人、飛沫、體液，若沒有定期清洗，就可能成為看不見的「細菌載體」，來看看根據統計，平均白袍的清洗頻率。

根據統計平均白袍清洗頻率：

醫師：一週一次（約40.3％） 多在診間與病房巡視 接觸患者與家屬 可能沾上飛沫與細菌 若不定期清洗 就易成為感染的潛在來源

牙醫師： 一週一次（約40.4％） 長時間近距離接觸患者口腔 常會沾到唾液、血液與飛沫 若清潔不勤 也可能成為細菌溫床

醫檢師：一週一次（約49.9％） 雖不直接照護病人 但在實驗室中接觸檢體 仍暴露於潛在感染源 為維持檢驗環境衛生 需定期清洗

護理師：一週二-三次（約45.1％） 與患者互動最頻繁 協助抽血、換藥、照護傷口 白袍容易被汙染 因此多會每週清洗數次 甚至天天更換 以維持最高防護

營養師：大約 兩週一次 主要在營養室、病房訪視 白袍多為識別用途 接觸病患時間短 因此清洗頻率相對較低 但仍建議定期更換 以維持專業形象與衛生

從統計來看，不同職業的清洗頻率略有差異，但無論是哪個角色，想要真正防止細菌滋生，除了清洗次數外，日常習慣也非常關鍵！讓我們一起看看該怎麼做，才能讓白袍更潔淨。

養成良好日常習慣：

勿穿著院內白袍外出 休息、用餐或外出時應脫下 避免病菌擴散

多準備幾件輪替 建議至少準備3件白袍 輪流替換更衛生

與一般衣物分開清洗 白袍勿與一般衣物混洗 避免交叉汙染

高溫水洗＋日曬殺菌 使用>60°C熱水洗滌並日曬 減少細菌殘留與異味

別以為白袍沒沾到污漬就代表乾淨，許多細菌是肉眼看不見的，定期清洗、正確晾曬，才能守護自己的健康與專業。

