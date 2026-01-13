白袍工運浪潮1》都是為了全程守護病人！麻醉專科護理師「上班即加班」的瘋狂日常

為了準備早上8點心臟手術需要的物品，麻醉專科護理師必須提早1個多小時上班。在20℃以下的開刀房，她們穿著單薄的手術服，緊盯精密儀器，全程一對一守護病人生命，撐起全程守護病人的承諾。

每一台平安度過的手術，麻醉專科護理師是麻醉科醫師不可或缺的助手，這份工作需要高度專注、體力和專業判斷。

上班

抵達醫院，打卡，進更衣室，換上藍綠色的手術服，穿上開刀房外套，換穿護理師鞋，戴上醫用手術圓帽和外科口罩。

為了抑制細菌生長，開刀房的空調溫度都控制在20℃以下，手術服是圓領短袖長褲，材質偏薄，如果覺得太冷，可以再穿一件開刀房外套，但通常忙碌時到處走動就感覺沒那麼冷。

麻醉準備

‧ 檢視病歷與醫囑：特別是病史、過敏史、抽血報告、服藥紀錄、遺傳疾病、手術紀錄等。

廣告 廣告

‧ 準備藥物：麻醉藥、肌肉鬆弛劑、止痛藥、強心劑、急救藥...等。

‧ 準備儀器：麻醉機、電擊機、大量溫血車、凝血時間監控儀、血氧濃度分析儀、腦血氧濃度檢測儀器、腦波檢測儀器、連續心輸出量檢測儀器、持續疼痛檢測儀器...等。

不同功能的藥物，各有專用的標籤，要先把針筒貼好標籤、三讀五對，再根據病人體重抽取相對應的藥物，用無菌生理食鹽水泡好所需的濃度及藥量。

準備工作對麻護來說，壓力很大。首先是準備的物品，須符合麻醉醫師的需求。

更沈重的壓力是時間，當急診、搶救刀的病人、加護病房病人躺著床抵達開刀房外的候診區，就會廣播，麻護一聽到廣報，要立刻出去接病人，不能耽延。因為外科醫師多注重準時下刀，會期望排定上午8點手術的病人，8點就要在開刀檯上躺好。因此，麻護必須提早1～1.5小時開始準備。

接病人進手術室、上手術檯

使用移位板，將病人移到手術檯上。加護病房的病人，身上都有很多管路，要把人移上手術檯，必須格外小心，不能拉扯到管路。

麻醉插管對於身體來說是非常大的刺激，必須循序漸進給藥，就連單純的疝氣手術，都要20～30分鐘，才能讓病人進入穩定麻醉狀態。如果是相對複雜的麻醉手術，即便排在上午8點，病人通常在9～10點間才會進入穩定麻醉狀態。

當病人抵達開刀房外的候診區，就會廣播呼叫麻護出去接病人。圖片來源 / 陳德信攝

手術進行中

麻醉科醫師同時要照顧3～4間開刀房裡的病人，麻護負責一對一全程守護病人。若有生命徵象不穩或緊急的跡象，麻護要能即時判斷、呼叫麻醉科醫師。

較複雜的心臟手術，可能一開就是10～20小時。手術過程中，如果麻護需要用餐、如廁、喝水，就需要手術房外的流動護理師進來幫忙。

當人力不足，所有麻護都進了開刀房，沒有流動護理師時，只能拜託調度統籌開刀房及人力的護理師（俗稱控台）或麻醉科醫師；但若都落空，即由受訓中的學員暫時填補。

有些癌症病人在切除病灶之後，需將患部浸泡化療藥水30～60分鐘。因為化療藥的揮發氣體有一定毒性，所有人都會離開手術室，但是麻護不能離開，要戴上N95口罩、穿好防護衣，一個人留在手術室中守著病人。

麻醉科醫師同時要照顧3～4間開刀房裡的病人，麻護負責一對一全程守護病人。圖片來源 / 陳德信攝

手術結束

由麻護送病人至恢復室，等病人安全、生命徵象穩定，交班後離開，大約需要5～10分鐘。

接著，麻護要回手術室，整理所有用過的儀器和線路，丟棄一次性的管路、容器、玻璃。收拾麻醉工作車，把每樣工具都放回對應的抽屜、淨空桌面，將工作車上鎖。兩位麻護一起核對，並打掉剩餘的管制藥品，丟棄血污的空針。

關閉所有用過的儀器、拔插頭，整理好線路，歸回儀器間，並倒掉血品加溫器裡的水，關電源拔插頭。隨後要印出當天所用的管制藥品清單，統計當日用量，交由點藥人員進行雙人核對。送出當台麻醉紀錄、確認帳單，關閉電腦電源、拔插頭。

以上收拾整理，約需30分鐘。為體恤下一班同事，就算已超過下班時間，仍會收完東西再走。

下班

打卡，回到更衣室，把工作服換下來，丟進污衣桶，丟棄一次性的醫用手術圓帽和外科口罩，穿回自己的衣服，下班回家。

就算手術結束時已經超過下班時間，需有下一個人進來接手，麻護才可以離開。

（本文諮詢專家：中國附醫麻醉專科護理師）

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

眼皮跳時辰全解析！男女吉凶大不同，眼皮跳原因、解決方法一次看

營養師的修復餐盤｜乘法飲食黃金比例，用天然食物養出自癒力

誰在幫你開刀？開刀房人力大解密：除了主治醫師，這群「幕後功臣」才是手術順利的關鍵

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章