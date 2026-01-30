白袍秉初心 醫療榮光典範傳承

上人行腳在新店靜思堂，今天來了一群特別的團隊，是特別從台中上來的台中慈濟醫院團隊。他們跟上人分享各種醫療個案，串出濃濃的醫病情，而上人也肯定台中慈濟醫院的成績，更希望他們能夠真心誠意照顧每位需要的患者。

證嚴上人開示：「每一位醫師都是，醫病有情，醫生要跟病人建立這種醫病感情，是很困難的，我們的醫療體系都有。」

台中慈濟醫院團隊北上新店與上人相聚，講的是醫療成果，上人感受到的，卻是滿滿醫病情。台中慈濟醫院護理部主任 李玉茹：「他(個案)是一個，以前年輕可能也不是，對家庭那麼友善的，年老之後當然就是，比較孤苦的一個人生活，因為骨折問題來到台中慈濟醫院，在醫療的守護。」

護理部分享的這位獨居阿公，對於生活，有他的倔強。台中慈濟醫院護理部主任 李玉茹：「他說你們不用擔心，不用擔心我家有人，有朋友會來幫忙，他其實會有戴著一個尿管，我們的護理師知道，他其實沒有人來接他，我們其實也可以，派一台計程車送他回去，不過我們玉珍阿長(護理長)，她就說沒關係 沒關係，我們載阿公回家。」

從醫院到家中，台中慈濟醫院護理團隊，結合長照網，緊緊將阿公接住。 醫療關懷來到另一位60多歲的爺爺，40多年的菸齡讓他罹患肺癌第二期。台中慈濟醫院副院長 邱國樑：「量身訂做一個特別的(治療)方法，也就是說 以往在這樣子，我們早期開刀拿掉就好，現在我們可以在術前幫他做一些，幫他做一些加強型的治療，以現在來講就是化療加上一些，免疫的治療，能夠讓他的腫瘤 能夠再縮小。」

客製化的治療方式，讓台中慈濟醫院連續五年的肺腺癌存活率，皆在醫療院所的平均之上，上人讚歎好成績。但他也說，更重要的，是知道。證嚴上人開示：「我們的醫療，不是在追求什麼表現，我們有做到哪裡，我們真心誠意對病人，我們真實呈現給別人看，才能讓別人知道說，我有怎樣 我要到哪裡去，才會知道 知道路怎麼走，病人要走哪條路找到醫生，所以要給人家知道。」

台中慈濟醫院明年即將邁入20周年，卓越成績讓上人好安心。更汲取人文薈萃，讓醫生永遠不只醫病，也醫心。

