白袍高血壓是真高血壓、假高血壓？醫師來解答
50 多歲女性因血壓偏高前來就診，測量血壓值為 170/100 mmHg，休息 5 分鐘再量，血壓上升到 176/105 mmHg，3 分鐘後再測，血壓又上升到 180/108 mmHg。
患者自述，幾個月前因為血壓偏高，服用了兩種藥物，之後常感到頭暈無力，在家量血壓，發現血壓偏低 106/62 mmHg (正常血壓值 120/80 mmHg)，認為自己是「白袍高血壓」而自行停藥。
近期在家量測時發現血壓又高，大約 162〜165/96〜100 mmHg，於是赴醫就診，沒想到血壓比在家高許多，且越量越高。經病史、理學檢查、心電圖、血液等檢查，判斷患者平時就已達高血壓，需藥物治療。
而「白袍高血壓」效應，確實讓她在醫院時的血壓比平時高出許多，於是改給一種高血壓藥物。之後追蹤，在醫院血壓大約 148/95mmHg，在家約 128/80mmHg，但感覺較之前舒適，沒有頭暈無力等現象。
什麼是「白袍高血壓」？如何避免發生
書田診所家醫科主任醫師何一成指出，「白袍高血壓」是指在平時在家量血壓，血壓值都在正常範圍，但一到醫療院所量，血壓就達到高血壓的標準，甚至出現血壓越量越高的情況。
高血壓標準：
收縮壓大於 140 mmHg 或舒張壓大於 90 mmHg。
何一成解釋，這是因為在家感覺較安心放鬆，而到醫療院所看到穿白衣的醫護人員，就自律神經緊張，體內並釋放壓力荷爾蒙，引發血壓上升。不過，有嚴重的焦慮或恐慌者，即使在家測量血壓，也可能因緊張而血壓飆高。
測量血壓時，如果想要獲得較為準確的數值，何一成建議，到醫療院所時不要立刻量，先坐著休息 10〜15 分鐘，等到覺得身心較放鬆時再量，同時也可多量幾次給醫師參考評估。
「白袍高血壓」也可能變成真高血壓
他提醒，有白袍高血壓者千萬別輕忽平時的血壓。研究指出，在醫療院所量血壓數值偏高的人之中，大約有 1/5 屬於白袍高血壓，一旦在放鬆的環境時，血壓又正常；白袍高血壓患者大約 1/3 在追蹤 2〜3 年後，會演變為真高血壓。
同時，因為在醫療院所量到的血壓數值較高，倘若沒有平時測量的數據可供參考，就有過量用藥的可能，導致病人服藥後平時血壓過低，產生頭暈、無力等副作用，甚至造成跌倒受傷。
何一成呼籲，因此，有白袍高血壓者也應留意自身的血壓變化，而非放任不管，才能辨別是否真的有高血壓。此外，若經常感受到壓力，心臟血管會產生長期變化，也就就容易變成真的高血壓。
高血壓的高風險族群
・年長者
・有高血壓家族史
・有抽菸喝酒習慣者
・體重過重
・缺乏運動者
・飲食重口味者
・高血脂
・高血糖
高血壓無症狀，應隨時留意避免傷「心」
高血壓不一定有明顯症狀，較難自行察覺，有些患者只是偶爾出現頭暈、頭痛、心悸等症狀。但即使沒有不適也要留意血壓變化，長期血壓高會損害體內器官，提高心血管疾病風險，不可輕忽。
何一成提醒，高血壓如需要用藥，應測量各種狀況時的血壓值，以及了解患者的身體與心理狀況，選擇適合的藥量，以免發生血壓過低的狀況。
若有血壓問題時，應養成定時在放鬆環境量測血壓的習慣，並在就醫時提供醫師參考。用藥期間也應留意是否有不適症狀，若有應儘早回診，讓血壓能控制在合適範圍。
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
其他人也在看
運動降血壓？沒吃「這些食物」效果等於零！超多研究推薦降血壓祕訣
壯世代最怕三高問題，很多人都聽說運動是控制高血壓的重要方法，但其實單靠運動可能效果有限。2017年發表於《AJCN》研究指出，運動搭配低鈉、高鉀與高蛋白飲食，才能真正發揮顯著的降壓效果。 營養師健康2.0 ・ 1 天前
BMI 不是胖瘦的唯一指標！醫師提醒 1 狀況才是關鍵，跟著這樣做保健康
過去，大家討論胖瘦指標，均已 BMI（身體質量指數）超標為準則，事實上，BMI 早已不是胖瘦唯一指標！專家提醒，更重要的...Heho健康網 ・ 9 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
這樣吃燕麥不會瘦還會胖！紅色水果不補血 常見營養迷思大解密
近年來，隨著健康意識的抬頭，民眾對於飲食營養的關注度也越來越高。然而，坊間流傳著許多營養迷思，讓人難以分辨何者為真。營養師陳怡靜表示，這些迷思無所不在，常讓人感到困惑。她認為，透過正確的營養知識，搭配健康2.0 ・ 1 小時前
紅鳳菜傷肝要少吃？專家授1招去除PA生物鹼 紅鳳菜料理推薦
你有吃過紅鳳菜嗎？網路上傳言紅鳳菜是很毒的蔬菜，吃了會傷肝，還說紅鳳菜不能晚上吃，這些都是真的嗎？營養師廖欣儀表示，這些都是錯誤的說法，紅鳳菜營養豐富，若擔心PA生物鹼，進食之前多1動作即可。健康2.0 ・ 1 小時前
普發現金1萬入帳了！李來希嗨喊「天上掉餡餅」：夠吃200天
全民普發1萬首波今日凌晨開始入帳，全國公務人員協會前理事長李來希在社交媒體上分享了他收到普發現金1萬元入帳的喜悅。李來希表示，當他早上醒來時，手機顯示出1萬元入帳的消息，讓他感到一陣亢奮，並驚呼「天上掉餡餅了，小心！夥伴們收到了嗎？」他隨即出門購買早餐，點了豆漿和蔥蛋燒餅，並幽默地計算這筆錢足夠他享用200天的傳統早餐。中天新聞網 ・ 21 小時前
牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
三高超過癌症死因 7成民眾不知自己陷危機
「高血壓性疾病」位居113年國人十大死因第6名，死亡人數達8928人。十大死因中的心臟疾病、腦血管疾病、腎臟疾病、糖尿病...聯合新聞網 ・ 1 天前
高血壓病患頭暈元凶竟是「粉光蔘」 中醫師這樣解釋
不少民眾為了養生、補氣，會服用中藥「西洋蔘」，然而，中醫師羅珮琳提醒，並非所有人都適合服用西洋蔘，尤其有血壓問題的民眾，最好先諮詢醫師專業建議，避免導致血壓不穩。 羅珮琳日前在臉書提到，西洋蔘又稱作粉光蔘、花旗蔘。她透露，日前遇到一名患者表示，其丈夫患有高血壓，已經服用降血壓藥10幾年了，血壓桃園電子報 ・ 21 小時前
8連霸「最久民代」心臟病逝！醫揭走路1徵兆是心臟殺手 5大保命
一生奉獻苗栗大西山地區、連任8屆的市民代表蘇文霸，昨日（11/5）凌晨驚傳不敵病魔辭世，享壽70歲。據悉，他長年受心臟疾病所苦，日前定期會期間，即使身體不適仍抱病質詢，會議結束僅兩天便與世長辭，令地方健康2.0 ・ 1 小時前
社區帶看費爭議燒！房仲嘆千元收費如搶劫 屋主反成最大苦主
「前幾天看到有人分享一個社區公告，寫著：『仲介成交後，須繳交2,000元清潔費。』我看到那一瞬間，火氣整個都上來。」這是一位資深房仲在網路上的真心話，道出許多同行心聲。近來不少社區大樓開始向房仲收取帶看費，金額從100元到驚人的1000元不等，甚至成交後還要再收一筆「清潔費」，讓房仲業者直呼吃不消。賣厝阿明 ・ 13 小時前
誰說便祕沒救？專家公認10大「腸道回春習慣」第1名竟然不是吃菜
想讓腸道恢復活力、提升免疫力、不再便祕，關鍵不只在「吃什麼」。日本最新調查，邀集專家票選出心目中能讓腸道「從乾枯到重生」的日常習慣排行榜，冠軍出乎意料不是要你狂...早安健康 ・ 1 天前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
國外研究：超過 9 成車主抱怨頭燈太亮！休旅車+LED 燈被點名是主因
汽車技術越來越強大，汽車頭燈也從鹵素進步到 HID，甚至是現在主流的 LED 頭燈，雖然讓前方視線更為清晰，卻也造成對向來車的困擾，最新調查顯示，有超過 9 成車主認為汽車頭燈太亮，有 3 成車主更因此減少晚上開車出門。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
蔡易餘修正國民年金法 國保老年年金補到每月8千、喪葬給付最高21萬
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 衛福部今（12）日公布，因應111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元，各項給付金額連動調高，受影響人數約270萬人。對此，民進黨立委蔡易餘在臉書發文表示，目前國民年金的老年年金平均給付每月只有3933元，與其...匯流新聞網 ・ 14 小時前
醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲
醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲EBC東森新聞 ・ 11 小時前
才52歲就走不動！一跤害膝蓋提前退化…「軟骨重建術」成功率逾9成：還能救，別等到換關節
膝關節所承載的負荷量是體重的數倍，體重過重或老化都會加速膝蓋軟骨的磨耗；此外，創傷性關節炎也可能造成軟骨破壞的嚴重後遺症，影響生活品質。骨科醫師評估，若膝關節尚未過度變形，且保守治療（如藥物、復健）無效時，建議可考慮膝關節鏡軟骨重建手術。此手術能及早搶救軟骨，逆轉膝關節退化，避免最終必須置換人工關節的命運。幸福熟齡 ・ 1 天前
等房價暴跌才買房？專家揭殘酷真相：你等的不會來
「再等等，房價就要崩盤了！」這句話聽了20年，台灣房市卻依然屹立不搖，那些苦苦等待的觀望族，如今等到了什麼？ 「只要大家不買房，房價就會暴跌」這是台灣房地產市場流傳已久的迷思，也是許多無殼蝸牛心中最後的希望。十年、二十年過去了，這些深信不疑的人們依然在等待，期待著哪一天房價會如他們所願直線下滑。但殘酷的現實是，台灣房市每年依然維持著二三十萬棟的成交量，市場並未因部分人的抵制而崩盤。賣厝阿明 ・ 1 天前
健保延長給付年限！新一代口服抗荷爾蒙治療對抗高風險轉移性攝護腺癌，泌尿專科醫師圖文解說
健保延長給付年限！新一代口服抗荷爾蒙治療對抗高風險轉移性攝護腺癌，泌尿專科醫師圖文解說照護線上 ・ 1 小時前
涉案金額超12兆！泰警押送KK園區金主佘智江 引渡返陸受審
泰國警方今（12）日將持有大陸和柬埔寨護照的賭博集團首腦佘智江，從克隆普雷姆中央監獄（Klong Prem Central Prison）押送至曼谷機場，準備引渡回大陸。他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。中天新聞網 ・ 14 小時前