白袍高血壓是真高血壓、假高血壓？醫師來解答

50 多歲女性因血壓偏高前來就診，測量血壓值為 170/100 mmHg，休息 5 分鐘再量，血壓上升到 176/105 mmHg，3 分鐘後再測，血壓又上升到 180/108 mmHg。

患者自述，幾個月前因為血壓偏高，服用了兩種藥物，之後常感到頭暈無力，在家量血壓，發現血壓偏低 106/62 mmHg (正常血壓值 120/80 mmHg)，認為自己是「白袍高血壓」而自行停藥。

近期在家量測時發現血壓又高，大約 162〜165/96〜100 mmHg，於是赴醫就診，沒想到血壓比在家高許多，且越量越高。經病史、理學檢查、心電圖、血液等檢查，判斷患者平時就已達高血壓，需藥物治療。

而「白袍高血壓」效應，確實讓她在醫院時的血壓比平時高出許多，於是改給一種高血壓藥物。之後追蹤，在醫院血壓大約 148/95mmHg，在家約 128/80mmHg，但感覺較之前舒適，沒有頭暈無力等現象。

什麼是「白袍高血壓」？如何避免發生

書田診所家醫科主任醫師何一成指出，「白袍高血壓」是指在平時在家量血壓，血壓值都在正常範圍，但一到醫療院所量，血壓就達到高血壓的標準，甚至出現血壓越量越高的情況。

高血壓標準：

收縮壓大於 140 mmHg 或舒張壓大於 90 mmHg。

何一成解釋，這是因為在家感覺較安心放鬆，而到醫療院所看到穿白衣的醫護人員，就自律神經緊張，體內並釋放壓力荷爾蒙，引發血壓上升。不過，有嚴重的焦慮或恐慌者，即使在家測量血壓，也可能因緊張而血壓飆高。

測量血壓時，如果想要獲得較為準確的數值，何一成建議，到醫療院所時不要立刻量，先坐著休息 10〜15 分鐘，等到覺得身心較放鬆時再量，同時也可多量幾次給醫師參考評估。

「白袍高血壓」也可能變成真高血壓

他提醒，有白袍高血壓者千萬別輕忽平時的血壓。研究指出，在醫療院所量血壓數值偏高的人之中，大約有 1/5 屬於白袍高血壓，一旦在放鬆的環境時，血壓又正常；白袍高血壓患者大約 1/3 在追蹤 2〜3 年後，會演變為真高血壓。

同時，因為在醫療院所量到的血壓數值較高，倘若沒有平時測量的數據可供參考，就有過量用藥的可能，導致病人服藥後平時血壓過低，產生頭暈、無力等副作用，甚至造成跌倒受傷。

何一成呼籲，因此，有白袍高血壓者也應留意自身的血壓變化，而非放任不管，才能辨別是否真的有高血壓。此外，若經常感受到壓力，心臟血管會產生長期變化，也就就容易變成真的高血壓。

高血壓的高風險族群

・年長者

・有高血壓家族史

・有抽菸喝酒習慣者

・體重過重

・缺乏運動者

・飲食重口味者

・高血脂

・高血糖

高血壓無症狀，應隨時留意避免傷「心」

高血壓不一定有明顯症狀，較難自行察覺，有些患者只是偶爾出現頭暈、頭痛、心悸等症狀。但即使沒有不適也要留意血壓變化，長期血壓高會損害體內器官，提高心血管疾病風險，不可輕忽。

何一成提醒，高血壓如需要用藥，應測量各種狀況時的血壓值，以及了解患者的身體與心理狀況，選擇適合的藥量，以免發生血壓過低的狀況。

若有血壓問題時，應養成定時在放鬆環境量測血壓的習慣，並在就醫時提供醫師參考。用藥期間也應留意是否有不適症狀，若有應儘早回診，讓血壓能控制在合適範圍。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚