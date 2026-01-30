白買門票了！家長抱怨埃及法老展「1設計有夠爛」 奇美博物館急改規定

《埃及之王：法老》特展首日湧入大批人潮，有網友怒批「紀念品被沒買票的買光」。（圖／翻攝自臉書／奇美博物館 Chimei Museum）

奇美博物館與大英博物館攜手舉辦《埃及之王：法老》文物展，1月29日登場就吸引大批人潮。不過有民眾反映，展覽的部分紀念品被「沒買票的人」搶購一空，怒批「紀念品被沒買票的買光，設計這樣有夠爛」。對此，奇美博物館宣布即日起將調整禮品店動線，改為單向通行，遊客須先看完展才能進入商店購買紀念品。

《埃及之王：法老》文物展1月29日登場。（圖／翻攝自臉書／奇美博物館 Chimei Museum）

有網友29日在Threads發文表示，自己特地帶孩子南下買票看《埃及之王：法老》文物展，卻發現很多紀念品都被買光，讓原PO相當不滿，直言「紀念品被沒買票的買光，設計這樣有夠爛，沒買票進去看跟人家搶什麼紀念品」。

對此，奇美博物館回應，開展當日現場就湧入大批人潮，連「埃及貓咪扭蛋」當天中午就被掃光，為了提供更好的動線規畫與消費體驗，自1月30日起，位於特展出口的特展禮品店將改為單向通行，遊客需先參觀完《埃及之王：法老》特展，才能進入禮品店選購紀念商品。

奇美博物館指出，只有持有特展門票的遊客能進入禮品店購物，部分精選特展的限定商品會陸續在博物館2樓禮品店、奇美博物館線上禮品店上架販售，讓只想買紀念品的民眾也能買到特展紀念品。另外，奇美博物館小編表示，若持有特展門票的遊客離開展覽，則需要跟其他尚未入場的觀眾一同排隊才能再次入場。

