白車撞機車！ 3歲童摔地險遭輾 母「急拉回」救命

彰化彰草路有一個恐怖路口又發生驚險車禍！一名女子騎車載3歲女兒，卻被一台從巷子出來的轎車撞上，母女摔倒在地，女童還摔到貨車車底下，還好媽媽急忙將女童拉過來，才沒有被輾過去，兩人都沒有生命危險，但目擊者嚇哭，直擊驚險一幕，讓後方目擊駕駛真的嚇壞了。

白車從巷口準備出來，看到機車經過馬上煞停，看到沒車之後駕駛準備往前開。

一名騎士撞到了白車車頭，連人帶車摔倒在地，機車又撞到旁邊的貨車，女嬰摔在貨車下方，差點就被輾過，女騎士急忙拉走女童，並用身體護住他。

救護車趕到現場，女騎士已經抱起女童，還好小朋友沒有受傷，女騎士自己則是手腳擦傷，幸好都沒有生命危險，但這驚險一幕，卻讓後方駕駛真的嚇壞了。

目擊駕駛莊小姐：「就嚇哭了，因為就看到一個東西滾出去，然後結果發現是一個小孩，她（騎士）趕快把她拖回來，不然會被那台貨車後輪輾壓過去。」

附近民眾：「在那個路口出來常常擦撞，常常看到那邊車禍很恐怖。」

事發在7日早上10點多彰化彰草路，25歲的謝姓女子騎機車載3歲的女兒，要去托嬰中心的路上，而白車駕駛從精誠路要出來，但他卻沒看到謝姓女子，直接撞倒機車，母女倆慘摔在地。

花壇消防小隊長陳國興：「女騎士有肢體擦傷，然後女童沒有受傷。」

彰化交通分隊小隊長邱澧鮮：「疑似未禮讓直行機車致交通事故，導致機車及3歲乘客，手腳多處擦挫傷，送醫治療意識清楚，無生命危險，雙方持照均正常，酒測值為零。」

警方初步研判，是白車從路口出來，沒有禮讓直行機車，不過附近民眾也說，這個路口經常發生車禍，主要就是因為視線死角多，不過也有人質疑，騎士經過路口時，車速似乎也不慢，但詳細肇事責任還有待釐清。

