白車橫躺路中四輪朝天！ 女子酒駕撞路邊車輛翻車

中部中心／張喬羿、林進龍

台中市西屯區深夜發生翻車事故！一名女駕駛，撞擊路邊車輛後翻車，事故一共波及，一台轎車及一台機車，經過檢測，肇事女駕駛，酒測值嚴重超標，另外在台灣大道慢車道上，有一名UBike騎士，騎車時左搖右擺，接著竟自撞分隔島，整個過程，全被後方車輛，記錄下來。

白色轎車，四輪朝天，橫躺在馬路正中間，車頭嚴重損毀，車內安全氣囊全都爆裂，可見撞擊力道之大，但一旁車輛，狀況也沒好到哪去。

車體左側，大片擦傷，車頭凹陷，模樣悽慘，好端端的，停在路邊，怎麼會被撞成這樣。

遭波及車主：「速度很快，我車子是停在這個地方，她往前推，然後就又碰到那個摩托車。」

目擊民眾：「我就聽到碰一聲，然後就翻車，我看到的是她翻車從我面前滑過來，過沒多久就一個女生駕駛，從駕駛座爬出來。」





29日凌晨4點多，台中市西屯路三段上，突然傳出巨大聲響，一名26歲女駕駛，撞擊路邊臨停車輛後翻車，自己爬到車外以後，就在路邊狂吐，警方獲報到場立即對她實施酒測，結果，酒測值嚴重超標。

第六分局永福派出所副所長李文生：「經酒測酒測值超標，除開單告發外，後續將依法偵辦。」

只不過，深夜的台灣大道上，也出現驚險畫面，慢車道上，民眾騎著UBike，左搖右晃，不斷蛇行，行跡詭異，接著，





自行車騎士，偏移軌道，撞上分隔島後，直接翻車，所幸當時沒有車輛經過，否則後果，不堪設想。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

