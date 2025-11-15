白車雙黃線迴轉撞機車！騎士左胸骨折 坐墊飛車殼碎滿地

宜蘭市公園路發生一起車禍事故，一輛白色轎車試圖在雙黃線處違規迴轉時，撞上對向直行的機車。這起事故導致機車騎士左胸腔骨折、四肢擦傷，需送醫治療。現場可見白色轎車車頭受損、零件掉落，而藍色機車倒地，後照鏡不見，坐墊整個掉落，車殼碎片散落一地。此事故再次提醒駕駛人必須遵守道路標誌、標線及號誌的重要性。

白車闖雙黃線，撞機車騎士左胸腔骨折。（圖／TVBS）

事故發生於14日上午7點多，地點在宜蘭市公園路。一輛白色自小客車沿著公園路往西行駛時，試圖跨越雙黃線迴轉，結果撞上對向直行的機車。現場民眾表示，該路段屬於雙黃線不能迴轉的區域，違規迴轉非常危險。有民眾認為，除了違規迴轉的問題外，被其他車輛擋住視線所造成的視差問題，也容易導致意外發生。

警消獲報後立即趕到現場，並將受傷的機車騎士送醫治療。警備隊小隊長范裕德強調，駕駛車輛應遵守道路標誌、標線、號誌之指示，劃有分向限制線路段不得迴轉，違者可依道路處罰條例第49條規定，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

事故造成機車騎士左胸腔骨折、四肢擦傷，需要送醫接受治療。從現場照片可見，藍色機車已經倒地，後照鏡不見了，坐墊甚至整個掉下來，車殼碎片散滿地。而白色轎車的車頭也明顯受損，零件掉落。

這起事故提醒大家，貪圖一時方便違規迴轉，不僅會吃上罰單，還可能必須負起撞傷人的責任。駕駛人在道路上行駛時，應時刻注意交通規則，確保自己和他人的安全。

