白車「逆向倒車」搶車位險撞人 孕婦氣到破水

彰化百果山樂園重新開幕，湧入大批人潮，停車位一位難求。有民眾帶家人前往遊玩，好不容易等到車位，卻被對向車輛硬搶，下車與對方理論，氣到讓懷孕9個月的女子動了胎氣，當天晚上羊水破裂生產。不過警方看到影片後認定，不只搶車位的行為違規，停在路邊的車輛也通通都是違停。

副駕乘客vs.駕駛：「那台車要幹嘛？（他要幹嘛？）」

黑色轎車一離開，女子馬上指揮駕駛停進車格，但一旁的白色轎車似乎沒注意到後方有人，還不斷倒退。

副駕乘客媽媽vs.副駕乘客vs.駕駛：「過來啦！（不是，你趕快靠近啊），『他是要上去，還是要幹嘛？』」

白色轎車不停倒退，駕駛的媽媽差點被撞上。

副駕乘客vs.搶車位車主家屬vs.駕駛：「欸！小姐。」

被車尾碰到，駕駛的媽媽上前敲窗，但對方卻不理會，副駕女子氣到下車理論。

副駕乘客vs.搶車位車主家屬：「欸，你們太誇張了吧！」

對方家屬出現，卻笑笑不說話，讓女子氣到不行。事發就在18日下午2時多，彰化員林新開幕的百果山遊樂園。民眾帶家人出門玩，好不容易等到車格，卻被對向車輛硬搶車位，將影片PO網發文表示，媽媽先下車與黑車車主確認是否要離開，黑車一走，對向車輛竟逆向跨越雙黃線插隊停車，媽媽示意別倒退，對方卻仍不斷倒車，差點撞上她，下車敲窗理論也不理會，導致懷孕9個月的她動了胎氣，晚上羊水破裂生產，引發討論。

其他民眾：「還是道德心吧，沒有早到晚到，你就算早到，也不能用強佔的方式。」

樂園新開幕人潮多，園區內停車位一位難求，場外爆發停車糾紛，但也有民眾發現，這一段路其實根本不能停車。

員林警分局林厝派出所所長黎奇龍：「該路段畫有路面邊線，為禁止停車路段，且該路段畫有分向限制線，禁止迴車，本分局將依道路交通管理處罰條例處理，並加強周邊道路巡邏。」

警方表示並未接獲報案，但搶車位的白車逆向跨越雙黃線，最高可罰1800元，而畫面中停在路邊的車輛，也全都是違停，只要警方到場，全數開單，門票貴又被罰，遊客恐怕更不滿。

