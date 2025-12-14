白車「過彎逆撞」噴火 貨車斷頭！賣麵情侶雙亡

兩台車對撞，力道相當之大。（圖／東森新聞）





清晨6點多，雲林斗南發生3車相撞死亡車禍，監視器拍下事故過程，白色休旅車高速逆向衝撞小貨車，又波及另一台紅車，白車瞬間騰空彈飛，車頭冒出火光，貨車更慘，車頭直接斷裂，車內男女下半身重創，送醫後宣告不治，這兩人是相差22歲的伴侶，早起趕著去賣麵做生意，離擺攤的路口只有2公里，卻被撞奪命。

小貨車快到路口，白車逆向衝過來，直接迎面猛撞小貨車，強大撞擊力，白車整台飛起來，小貨車被往後推，再波及紅色轎車，白車瞬間火光迸發，竄出濃濃白煙，小貨車的東西全都灑出來。

附近民眾：「聽到砰一聲，感覺我就知道車禍嚴重了，看到的時候就紅燈，三台一台翻了一台就撞了，就（貨車）夾在裡面，紅車那個有看他出來，好像有輕微受傷。」

民眾聽到巨大撞擊聲，紛紛跑出來看，就看到貨車被撞到嚴重變形，駕駛和乘客受困在裡面，而白車還不斷在冒煙，大家趕快幫忙叫救護車。

公園消防分隊小隊長陳柏宇：「有發現有2個人受困在一個小發財車裡面，已經呈現OHCA（無呼吸）的狀態，那另外一台白色小客車的駕駛是呈現昏迷的，那紅車的一個駕駛是輕傷。」

嚴重車禍發生在14日清晨6點多，雲林斗南大同路上，42歲林姓男子開著白車在轉彎處失控，迎面猛力撞上了小貨車，造成小貨車的乘客和駕駛胸部及下半身嚴重受創，送醫後還是宣告不治，而小貨車上，還滿載麵條要去擺攤的路上，卻遇到死亡車禍。

老顧客：「早上就差不多7、8點就來，到晚上9點多10點多才走，都在賣加工麵乾燥麵，整箱都是那個關廟麵。」

根據了解，兩名死者是相差22歲的伴侶，每天都會到斗南中山路口擺攤賣關廟麵，幾乎全年無休，14日這天，在小東東路和大同路口發生車禍，造成66歲的黃男和44歲的李女兩人身亡，但事故地點到擺攤地點，僅剩下2.4公里，也讓家屬悲慟不已，至於肇事的林姓男子，由於他重傷昏迷，警方已抽血檢測，釐清是否有酒駕、毒駕，檢察官也到場相驗，追查車禍原因，是否涉嫌過失致死罪。

