白酸「綠恐封殺游盈隆」 問卷4題目曝光：是否支持總統不公布立院三讀法律？

行政院22日公布7位中選會委員人選，包括提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。民眾黨團總召黃國昌表態，將不帶私人情誼的理性嚴格審查，且會發問卷給被提名人，題目包括「是否贊成公投綁大選？」、「是否支持總統不公布立院三讀後法律」等，且恐怕是民進黨自己會封殺游盈隆，並非在野黨。

民眾黨23日上午召開「揪出法治崩壞，踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會。針對是否接受游盈隆被提名為中選會主委？黃國昌表示，中選會如今陷入法定人數不足、無法運作，都是行政院長卓榮泰違法不提名所造成，目前中選會提名名單至今尚未正式提到立院，民眾黨團是看到特定週刊報導才知道，該週刊不僅是北檢發言人，更儼然成為政院發言人，民進黨墮落到令人不可思議的程度。

黃國昌提及，重要政府職位，徵詢在野黨意見、在野黨公開回覆，並向台灣社會說明推薦人選與理由，這才是台灣民主法治的典範，而不是躲在陰暗角落處喬人事，甚至關說大法官。

面對游盈隆獲提名，黃國昌指出，民眾黨公事公辦，過去曾邀請游盈隆到國家治理學院演講，是敬重對方敢說真話、政治學及民調專業，既然進入人事同意權審查，就沒有私人情誼，會理性負責嚴格審查，回應人民期待。

黃國昌透露，收到正式公文後，民眾黨會遵循過去標準作業程序，發問卷給被提名人填寫，題目包括「是否贊成公投綁大選？」、「會不會像今年夏天的中選會自居公審會，直接沒收公投案？」、「是否支持國內移轉投票？」以及「會支持總統帶頭毀憲亂政、不公布立法院三讀後的法律嗎？」 這些都會影響民眾黨團投票意願，但自己更擔心的是，游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，而是被民進黨封殺。

民眾黨團幹事長陳昭姿說，「劉靜怡大法官被提名人要重演了嗎？」 昨天已看到民進黨高雄市議員簡萬宗發文稱「我們就來看誰投游盈隆」，還有綠營側翼酸說「游盈隆舔藍白」要封殺，讓他感到非常遺憾，難道民進黨已變成「保皇黨」了嗎？本以為這波中選會人事提名是朝野較正面的開始 ，如今又被操作成朝野對立，這不是台灣社會要的。

黃國昌也直言，待游盈隆到立院審查時，他一定會問「是賴清德找你，還是卓榮泰？」因為過去聯電創辦人曹興誠辱罵游盈隆「民進黨的內奸」，這次賴清德提名游盈隆，也還給游一個公道，並狠狠打臉曹興誠。

民眾黨團副總召張啓楷認為，游盈隆按自身專業反對大罷免，除了得罪曹興誠，還被綠委沈伯洋說是民進黨之恥，讓青鳥群起圍攻、在網路上公審；獨立機關中選會對台灣民主非常重要，不該干預，過去主委張博雅、黃石城都受敬重，但後面卻被民進黨搞爛，民眾黨會嚴審中選會人事，期待看到有風骨的中選會委員辦好選務。

