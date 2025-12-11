「白金主角」白色家蠶絲量多3倍生醫應用潛力無窮

白色家蠶國富農豐（右）與黑白相間家蠶黑炫風（左）之蠶繭及蠶蛹。（圖：苗栗場提供）

常見的蠶寶寶是青白色家蠶（品種：國富農豐），此品種蟲體碩大、強健易飼養，單粒蠶繭絲量較一般熱帶性品種多出3至4倍，經濟效益驚人。業部苗栗區農業改良場表示，鼓勵農民與廠商投入，將優質蠶絲、蠶蛹應用於美容保養，乃至最新的生醫材料等高值化領域。

苗栗場施佳宏場長表示，本場於日治及光復初期，自日本及中國引進蠶種，作為產量、品質及區域試養試驗的種原，進一步雜交選種，作為國內農民飼養的推廣品種。目前廣為飼育的「國富農豐」係推廣超過40年的雜交品種，其親本來自體型碩大日本系統及高絲量中國系統，兼具親本體大、吐絲量大及體色青白等特色，幼蟲重量達5公克以上，單粒繭層重超過0.4公克，較一般熱帶性品種多3-4倍，絲量驚人。幼蟲總食桑天數短，飼料轉換率高；抗病性優，體強健易飼養，才能推廣多年仍為不敗品種。蠶絲親膚、透氣、抗菌及保濕特性，不僅作為紡織、蠶絲被使用，在美容保養產品、食品保鮮及生醫材料領域的應用廣泛。

苗栗場進一步說明，為引發民眾對家蠶飼養興趣，並增加國人對昆蟲科普教育與生命科學接觸機會，本場於民國107年推出臺蠶8號（黑炫風）、臺蠶9號（黑精靈）、臺蠶10號（雲點點）及臺蠶11號（虎寶）等4個特殊斑紋的家蠶新品種，成為科普明星，也帶動一波國內民眾的養蠶熱潮。這些家蠶雖然外觀性狀特殊，且蠶絲特性也與國富農豐白色家蠶相近，但絲量與蠶蛹重量仍不如飼養國富農豐具經濟效益，因此若要收穫蠶繭及蠶蛹作為經濟生產，仍建議飼養優勢的國富農豐品種。

苗栗場近年來多次提供蠶絲材料給國內大學及研究單位進行生物科技或生醫材料研究，並與中央研究院等單位合作，進行家蠶生物反應器研發，生產高價蛋白等研究。為推廣飼養家蠶，每年會提供新鮮孵化率高原種及推廣品種的蠶卵供農民及民眾購買，除了4種特殊斑紋家蠶新品種外，亦販售日本系統的（國富）及中國系統的（農豐）高絲量原種供農民生產所需，歡迎有意願投入蠶業生產的農民及廠商來電苗栗場洽詢（037-222111分機702）。