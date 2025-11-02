白金婚夫妻牽手70年！20字心法分享婚姻經營祕訣

基隆市政府2日首次舉辦白金婚表揚活動，結婚滿70年的羅海鏑、羅林秀枝夫婦及張佈華、張李煌治兩對老夫妻今日穿起西裝、白婚紗禮服，相互攙扶步入基隆長榮桂冠酒店會場，接受眾人祝福。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府2日首次舉辦白金婚表揚活動，結婚滿70年的羅海鏑、羅林秀枝夫婦及張佈華、張李煌治兩對老夫妻今日穿起西裝、白婚紗禮服，在眾人掌聲與關注的目光中，相互攙扶步入基隆長榮桂冠酒店會場，並分享經營婚姻祕訣。基隆市副市長邱佩琳表示，現場的佳偶們是家庭的典範，市府將持續推動敬老與家庭教育相關政策，打造溫暖宜居的幸福城市。

高齡94歲的羅海鏑分享婚姻故事與夫妻相處之道，他說，要能慶祝結婚滿70年，講起來有3個要件，首先不能太晚結婚，還有夫妻2人都要長壽，最後是不要離婚，他希望能跟妻子一起慶祝結婚80週年。

廣告 廣告

基隆市政府2日首次舉辦白金婚表揚活動，結婚滿70年的羅海鏑、羅林秀枝夫婦並分享兩人經營婚姻祕訣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

羅林秀枝表示，她剛結婚時，也不會用大灶起火，也沒人教她怎樣用柴火煮飯，她怕飯煮焦了，就用湯匙一直攪，結果吃飯時，婆婆問飯「為什麼沒有戳一個洞、一個洞？」，她的眼淚就流出來。

羅林秀枝說，後來她就直接跑回娘家，媽媽看到她，還問她為什麼回來？她當下無法回答，進到屋內就大哭，才跟媽媽說自己不會煮飯。回憶起這段將近70年前的往事，她仍忍不住落淚，一旁的羅海鏑輕拍她的肩，安慰說「已經過去了」。

羅海鏑表示，當他知道要代表分享經營婚姻秘訣，他想了一下濃縮成20個字，「欣賞對方、尊重差異、有效溝通、寬容體諒、共創樂趣」。

邱佩琳表示，各地縣市政府都有舉辦鑽石婚、金婚與紅寶石婚表揚活動，基隆市今年首次新增結婚滿70年的白金婚表揚活動，一共有96對包含白金婚、鑽石婚、金婚與紅寶石婚老夫妻接受表揚。

邱佩琳強調，結婚是兩個不夠完美的人，最後互相成就彼此，讓對方變得更好。在婚姻中應該包容對方7分的缺點，然後看好對方3分的優點，才能牽手共同過日子。

更多中時新聞網報導

亞太330萬教師荒 跨國民團喊加薪

腸病毒18重症8死 6年新高

Rain相隔20年宣布再攻小巨蛋