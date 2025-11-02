白金婚、鑽石婚、金婚及紅寶石婚 表揚

基隆表揚白金婚、鑽石婚、金婚與紅寶石婚，邱佩琳祝福96對伉儷情比金堅。（記者鄭紫薇翻攝）

▲基隆表揚白金婚、鑽石婚、金婚與紅寶石婚，邱佩琳祝福96對伉儷情比金堅。（記者鄭紫薇翻攝）

為弘揚敬老愛親美德、傳遞家庭幸福價值，基隆市政府昨（2）日在長榮桂冠酒店舉辦「114年白金婚、鑽石婚、金婚與紅寶石婚表揚活動」。副市長邱佩琳親自出席，向攜手相伴數十載的伉儷們獻上最誠摯的祝福與敬意。

該活動現場共有96對夫妻與家屬近300人共襄盛舉，市議會施瑋政等多位議員也到場給予祝福。表揚活動中有兩對結縭超過70年的白金婚夫妻成為全場焦點。邱佩琳致詞時表示，現場的貴賓們以行動詮釋「執子之手、與子偕老」的真諦。無論是相濡以沫的白金婚、相守一甲子的金婚，或共同經歷風雨的鑽石婚與紅寶石婚，每一段歲月都記錄著愛與承諾的力量，也象徵家庭是社會最堅實的基石。

廣告 廣告

她特別提到，白金婚夫妻羅海鏑、羅林秀枝與張佈華、張李煌治的故事令人動容。兩對長者在婚姻中相互扶持、包容與成長，無論順境、逆境都彼此依靠，用平凡的日子堆疊出最珍貴的幸福。希望藉由這場活動，提醒大家珍惜身邊的人，讓愛與關懷在家庭間持續流動。

活動現場以宴席形式重溫婚禮情懷，並安排歌手演唱經典情歌，營造浪漫氛圍。每對伉儷皆由市府致贈紀念禮與合照留念，現場洋溢著笑聲與祝福，象徵愛情歷久彌新的感動。

邱佩琳強調，現場的佳偶們是家庭的典範、社會的榜樣。市府將持續推動敬老與家庭教育相關政策，打造溫暖宜居的幸福城市，讓代代相傳的愛與善意，成為基隆最動人的風景。