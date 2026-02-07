白銀上演大怒神行情！波動率已逾100％ 觸底部位尚不明朗

初次上稿02-07 22:22 更新時間02-08 06：53

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC報導，今年以來，白銀價格已有11次漲跌幅度超過5%，銀價的劇烈波動衝擊市場信心，其短期波動率已超過100%，並引發投資人疑惑，究竟哪裡是觸底部位，以及何時觸底。

現貨白銀價格5日一度重挫10%，之後反彈上漲2%報每盎司73美元。紐約白銀期貨下跌5%報每盎司72.34美元。

今年以來，白銀先是飆漲至紀錄新高，之後走跌，截至1月30日，其跌近30%後，已難回歸漲勢，雖然3日與4日反彈，但5日暴跌19%。

瑞銀策略師指出，儘管近期白銀的重挫顯然是受避險情緒，而非基本面崩盤所驅動，然而，極端的波動已使短期風險升高。

瑞銀報告說，「白銀目前的一個月波動率已超過100%，短期內價格波動可能劇烈」。瑞銀補充，如果沒有持續的投資需求，白銀可能難以維持在每盎司85美元以上。

倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示，今年以來，白銀價格有11次漲跌幅度在5%或超過5%。瑞銀策略師指出，「這些因素以及目前極端的波動性，我們認為以當前價位，長期持有白銀並不具吸引力」。

不過瑞銀認為，白銀的長期基本面仍然穩固。該報告說，「較低的名目與實質利率、全球債務疑慮、美元走貶，以及我們對2026全球經成長復甦的預期，將推升銀價」。

瑞銀預估，今年白銀市場的供給缺口將達近3億盎司，投資需求將超過4億盎司，而高檔價格恐抑制白銀的工業用途。

MKS Pamp研究主管希爾斯(Nicky Shiels)指出，由於大幅的波動性，白銀被貼上迷因股或迷因大宗商品的標籤，儘管白銀的絕對價格並不低廉，但散戶擴增，加劇投機性流入。

她預期，未來幾週白銀將消化先前上漲行情的過度漲幅，而非立即反彈，進而使價格可能跌至每盎司60美元左右。

