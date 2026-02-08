白銀何時觸底？波動率破100% 恐下探60美元

白銀價格近期持續暴跌，今年已有11次漲跌幅度超過5%。（示意圖／翻攝自Unsplash）





白銀價格近期持續暴跌，外媒指出，今年已有11次漲跌幅度超過5%，其短期波動率已超過100%，令投資人困惑，觸底部位在哪裡，以及何時觸底。

白銀價格持續暴跌

根據《Money&Banking》報導，紐約白銀期貨價格下跌逾5%，至每盎司72.34美元。此前白銀曾衝上年內歷史新高，但上週五卻暴跌近30%，至今仍未穩定回升，雖然週二、週三一度小幅反彈，不過週四又重挫近19%。

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，自年初以來，白銀價格有11次出現超過5%的漲跌幅，對此瑞銀（UBS）一名分析師警告，高波動性使得短期投資風險極高，更指出，白銀的月波動率已超過100%，意味著其價格仍有可能大幅波動，若沒有投資者持續的買盤壓力，白銀價格可能難以維持在每盎司85美元以上。

瑞銀認為，目前白銀價格水準並非長期持有的理想時機， 不過仍相信白銀在長期基本面依然強勁，利率走低、全球債務水平高企、美元走弱以及2569年全球經濟復甦等因素，未來可能對白銀價格構成支撐，甚至預測今年白銀市場將出現近3億盎司的缺口，投資需求可能超過4億盎司，儘管高價可能會對工業用途造成壓力。

此外，MKS PAMP將當前的白銀走勢類比為受散戶投機驅動的「哏商品」（Meme Commodity），與傳統由供應端驅動的牛市邏輯截然不同，並預測，市場可能需要數週的時間進行盤整，若跌勢未能止住，價格不排除下探至約每盎司60美元。

