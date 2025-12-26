白銀價再飆新高 分析師看好金價明年衝上5000美元

國際黃金和白銀價格屢創新高。路透社



國際黃金、白銀、鉑金價格週五（12/26）繼續連日上揚走勢。白銀價格首度衝破每盎司75美元，過去一年的漲幅逼近160%。現貨黃金價格則是站穩每盎司4500美元大關。分析認為，黃金明年可望飆漲至每盎司5000美元。

根據路透社，國際現貨黃金價週五一度飆漲至每盎司4530.6美元，再破歷史新高紀錄。現貨金價隨後稍微下滑，於台灣時間中午12時23分來到每盎司4504.79美元。美國2月期貨黃金價格則是每盎司4535.2美元，上漲0.7%。

週五的現貨白銀價格一度飆到史上新高的每盎司75.14美元，隨後滑落至74.46%美元，但當天價格的漲幅仍有3.6%。

外匯經紀商安達公司（OANDA）資深市場分析師黃凱文（Kelvin Wong，音譯）說：「自12月初以來，動能型與投機性交易者一直是推動黃金和白銀上漲的主要力量。在年底資金流動性較低的情況下，市場對美國長期降息的預期、美元走弱，以及地緣政治風險再度升溫，這些因素共同作用，將貴金屬價格推升至新的歷史高點。」

黃凱文同時預期，黃金價格可望在明年首季衝上每盎司5000美元，白銀則可望達到每盎司90美元左右。

過去一年以來，金價的漲幅已超越7成。白銀價格漲幅則是高達158%。兩大貴金屬的漲幅都創下1979年來的最高紀錄。

鉑金的表現則是更加亮眼。週五的現貨鉑金價一度也創歷史新高，來到每盎司2429.98美元，隨後下滑至每盎司2393.4美元。鉑金價格過去一年來的漲幅已達到165%。

