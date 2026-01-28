白銀價格噴翻！2家投行給最新震撼目標價

▲白銀相較黃金便宜，也被稱為「窮人的黃金」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 全球現貨黃金與白銀價格大漲，進入2026年後漲勢甚至比去年更加兇猛，白銀價格突破每盎司100後，一路飆漲到今日盤中114美元，兩家投行不得不上修目標價，這波追逐黃金與白銀的熱潮，也讓許多全球市場專家直呼比AI交易動能更大。

根據路透報導，現貨白銀週二大漲7.7%，至每盎司111.84美元，週一曾創下117.69美元的歷史新高。白銀在去年上漲146%後，今年至今已飆升超過 57%。



美國銀行（Bank of America）大宗商品策略師威德默（Michael Widmer）示警，未來白銀可能出現劇烈波動與大幅回檔，但他也提到，強勁的基本面與ETF資金流入，可能支撐白銀往每盎司170美元的目標價邁進。

廣告 廣告

此外，花旗銀行（Citi）也將白銀的短期目標價從100美元大幅上修至150美元。

另據CNBC報導，市場研究公司VandaTrack分析師 巴克雷（Ashwin Bhakre）週二表示，白銀剛成為散戶投資者的「新寵兒」。

巴克雷表示，白銀已超越科技股，成為散戶狂熱的核心。Vanda 的數據顯示，包括輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）和 Palantir 在內的知名科技股，曾是 2025 年散戶買入最多的個股。但現在，白銀的交易熱度甚至超過了輝達，這家自 2022 年底以來便令華爾街著迷的人工智慧受益者。衡量交易加速程度的「白銀換手動能」已躍升至正常水平的 11.55 倍，高於輝達的 7.54 倍。

巴克雷指出，相對來看，現在追逐白銀的力道比過去經典的 AI 交易還要猛烈；對白銀（曾被稱為『窮人的黃金』）的高度興趣，也對礦業股產生了「光環效應」。Vanda 數據顯示，Hecla Mining 和 Coeur Mining兩家礦業相關公司的股價就已飆升了近 40% 或更多。

不過，巴克雷表示，投資者在白銀市場正進行一場「兩線作戰」，Vanda 發現「兩倍做空白銀 ETF（ZSL）」的資金流入比例異常高，顯示許多散戶正進行槓桿押注，預期銀價將會崩盤。

儘管如此，巴克雷認為散戶似乎不再只是想利用軋空行情獲利，而是正在進行「結構性重新配置」，以期在更長期的硬資產週期中獲得回報。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

赴日看球注意！Netflix釋WBC日本公播條件 30名球員家鄉有份

白銀一度狂飆117美元大關！為何華爾街仍看衰？專家點出關鍵

美國退出WHO因台灣被忽視！全球有哪些國家沒在世衛組織內？