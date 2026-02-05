白銀價格急漲引爆套利 生肖套幣破天荒全下架

白銀價格急漲，帶動貴金屬行情升溫，也意外引爆生肖紀念套幣的套利現象。央行證實，因往年部分生肖套幣的含銀價值已高於原始售價，去(2025)年底緊急通知中華郵政，將尚未售出的庫存套幣全面下架回收。這也是生肖套幣發行以來，首度因白銀價格因素採取回收措施。

近期國際貴金屬市場波動劇烈，金、銀身價同步攀升。以現貨行情來看，國際金價近期約落在每盎司2,100美元上下。白銀價格曾在今(2026)年初一度衝上每盎司120美元，隨後雖有回檔，但整體仍處於歷史相對高檔區間，引起市場對實體貴金屬的關注度。

由於歷年發行的生肖紀念套幣，皆包含1枚面額新台幣100元的1盎司純銀銀幣，以及1枚面額新台幣10元的銅合金幣，在銀價快速飆漲態勢下，部分在早年發行、售價較低的套幣，其銀幣原料價值已明顯高於官方定價，進而出現套利空間。

據瞭解，市場自去年11月起陸續出現「掃貨」情況，民眾轉往郵局搶購往年未售罄的生肖套幣，甚至傳出熔銀變現的套利行為。央行發現銷售異常後，於去年12月緊急要求中華郵政將庫存套幣全面下架回收，回收數量達數萬套，並陸續送回中央印製廠，作為未來鑄幣的原料。央行指出，過去從未因白銀價格上漲而回收生肖套幣，這次屬於極端市場情況下的特殊處理。

央行強調，生肖紀念套幣的發行初衷，在於提供民眾於農曆春節期間收藏或作為贈禮，並非投資或套利商品。此次回收行動，主要是為避免市場價格倒掛，影響紀念幣制度的正常運作，也防止紀念性商品淪為投機工具。

至於今年新發行的「丙午馬年生肖套幣」，已因應白銀價格走高，將售價調升至每套新台幣2,450元，創下歷年新高。儘管定價提高，該套幣在開賣後仍迅速銷售一空，顯示在高銀價與收藏需求交織下，市場買氣仍然熱絡。

除生肖套幣外，其餘非貴金屬材質的紀念幣系列，如國家公園或原住民主題流通幣，因不涉及白銀原料價格波動，目前持續委由中華郵政販售，不受此次回收措施影響。

