白銀價格狂飆！突破80美元大關 馬斯克：情況不妙

近期白銀價格飆升，29號突破每盎司80美元，創歷史新高。（示意圖／Pixabay）





近期白銀價格飆升，29號突破每盎司80美元，創歷史新高。南韓投資人需求激增，市場出現賣到沒貨賣的情況。隨著中國將於1月1號開始實施出口管制，供應緊張恐進一步推高價格。全球首富馬斯克警告，白銀在工業生產中關鍵，價格飆升可能對經濟造成不利影響。

仔細說明銀的，純度標示與名稱，白銀近期漲勢凌厲，29號攀升至歷史新高，首度突破每盎司80美元大關，今年累計漲幅接近170％，其中又以南韓投資人，對白銀需求最為強烈，市場上出現了賣到沒貨賣的情況。

MBNNews新聞：「由於近期訂單激增，您可能需要等待兩個月才能購買。」

南韓人投資人瘋搶白銀，據韓國媒體報導，四大主要銀行今年銀條銷量達到306億韓元，折合約台幣6.73億，比去年高出約37.3倍，加上中國宣布明年1月1日起，將對白銀實施出口管制，進一步推高了市場對白銀的需求，也成為白銀價格近期瘋漲的助力之一，預料2026年將持續上攻。

首席市場策略師BobIaccino：「但它也有電動化功能，AI需要電力，雖然沒有銅那麼強，但兩者都有，所以這是近代史上，白銀第一次從中受益。」

金屬價格2025年表現亮眼，黃金價格今年來漲超7成，白銀翻漲逾170％，銅漲幅也超過4成，這是自1980年以來，三種金屬在同一年創下歷史新高，就連全球首富馬斯克也發聲示警了，網友在X平台上分享白銀價格飆漲走勢圖，指出中國白銀出口管制，會讓原本就供不應求的白銀，缺口將進一步擴大，價格可能會持續上漲，馬斯克則轉發這則貼文，表示這可情況不妙了，因為銀在許多工業生產過程中，都需要用到。

YouTube影片SilverDrago：「Elon正試著用所有銀子，做出特斯拉車頂，他正試圖製造特斯拉汽車，Grock、火箭的AI資料中心，你能想到的，他都在努力打造它，他需要銀。」

隨著白銀需求激增，以及供應緊張，無論是作為避險資產，還是工業原料，價格恐怕將持續走高。

