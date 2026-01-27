白銀價格一路飆為何仍被看衰？專家點出關鍵

▲黃金和白銀價格持續狂飆上漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金與白銀價格近期出現爆發性走勢，周一（26日）現貨黃金盤中一度大漲2.5%，價格衝破每盎司5,100美元，改寫歷史新高；白銀更一度暴漲14%，最高觸及每盎司117美元後滑落，週二又站回110美元。白銀價格暴衝更甚黃金，在華爾街不看好的情況下頻頻翻漲，但華爾街卻持續看衰，許多分析師點出背後關鍵原因。

根據商業內幕報導，白銀近期開創性的漲勢讓部分投資者措手不及，但引領這波衝動的並非華爾街。週二早盤，現貨白銀交易價格約為每盎司 108 美元，此前曾從每盎司117 美元以上的歷史高點小幅回落。今年目前為止，白銀價格漲幅已輕鬆超越了黃金的漲幅。

報導指，白銀的部分漲勢可歸因於消費者擔心潛在供應短缺而產生的工業需求。然而，盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森(Ole Hansen)在週一指出，價格正接近一個臨界點，在該水準下，佔白銀年度總消耗量約 60% 的工業需求最終可能開始受到侵蝕。

Hansen 指出，根據 Comex（紐約商品期貨交易所）和 ETF 的數據顯示，過去一個月投資者實際上是「淨賣家」而非買家。他認為「市場動力主要來自銀幣和銀條的零售投資需求，尤其是來自中國強勁且持續的買盤。」

商業內部提到，中國的需求已導致上海銀價相較於倫敦基準價的溢價不斷擴大。漢森補充說明，「只要這種溢價維持在高位，其他地區的交易員和投資者就可能更有信心認為倫敦和紐約的價格依然過低。」

中國散戶投資者的投機活動，幫助推動白銀在近幾週接連創下歷史新高。分析師警告，這類操作可能會加劇市場波動。市場研究機構BMI Research報告稱，相對於黃金，白銀現在「顯得昂貴」。金銀比目前處於四年來的低點，BMI預測隨著供應吃緊狀況改善，以及工業需求達到頂峰，白銀價格將在未來幾個月內回落。

漢森則提到，下個月即將迎來漫長的中國農曆新年假期，這可能帶來風險。「如果獲利了結的賣壓最終形成，部分壓力可能會在中國市場休市前開始顯現。」

