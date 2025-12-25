白銀價飆近3倍！「銀飾店」紛喊漲 「999純銀塊」買氣旺

貴金屬市場近期掀起驚人漲勢，不僅黃金價格居高不下，白銀更上演「衝破天際」的超級牛市。（圖／東森新聞）





貴金屬市場近期掀起驚人漲勢，不僅黃金價格居高不下，白銀更上演「衝破天際」的超級牛市。受惠於工業需求大增及地緣政治緊張局勢，國際銀價從年初每盎司不到30美元，至12月已飆升至72美元，漲幅接近三倍，創下歷史新高。這股漲勢除帶動銀樓「999純銀塊」投資買氣，也直接衝擊銀飾產業，零售端已現漲價潮。



根據市場數據顯示，國際銀價從年初每盎司29.9美元起步，雖在4月一度回落至27.5美元低點，隨後便一路狂飆，近期收盤價已逼近72美元大關。專家分析，本波銀價上漲主因在於工業需求強勁，特別是太陽能、電動車及被動元件等產業對白銀依賴度高；加上地緣政治不穩定推升避險需求，雙重利多助推銀價飆漲。

銀價飆升讓下游銀飾業者壓力倍增。銀樓業者林美蘭坦言：「這波漲幅令人嚇到，進貨成本暴增，原本100萬元的貨款現在需支付130萬元，成本大漲30%，終端售價不得不跟進調整。」目前市面上925純銀飾品，如粗手環均價已來到8千多元，項鍊與戒指則落在3至5千元，單月漲幅達10%，甚至高於黃金。



這股漲勢也吸引投資人目光，銀樓的「999純銀塊」買氣顯著提升。銀樓業者石文信指出，1公斤重的純銀塊價格已從年初的3萬多元，翻倍至目前的8萬多元。「不少投資客看準商機，一次購買10塊銀塊，帳面獲利可達50至60萬元。」



然而，專家也提醒投資人應留意風險與變現難度。相較於黃金，白銀的流動性較低，且並非所有銀製品皆具保值性。市售925純銀飾品因純度問題，僅少數業者願意回收，回收價每公克恐低於40元；即便是999銀塊，其流通管道亦不如黃金廣泛。在白銀市場出現泡沫化隱憂之際，投資人進場前應審慎評估，切勿盲目追高。

