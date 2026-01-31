白銀史詩級跳水！今凌晨雪崩式單日暴跌40% 市場估跟這1事有關

財經中心／李宜樺報導

白銀價格在31日凌晨急殺，短短數小時內跌幅擴大至逾40%，市場陷入恐慌。川普宣布提名華許接任Fed主席後，金銀同步重挫，貴金屬等避險資產多頭全面鬆動。（圖／翻攝自Pixabay）

白銀市場上演史詩級崩跌。才在1月28日創下低點以來暴漲逾60%的驚人走勢，白銀卻在短短不到三天內急轉直下，31日凌晨2點40分左右突遭重擊，盤中一度暴跌超過40%，價格瞬間跌破市場心理防線，全球投資人措手不及。這場突如其來的跳水，不只讓多頭全面潰散，也讓貴金屬市場瀰漫恐慌情緒。

白銀史詩級跳水 單日暴跌40%



白銀在前一週仍被視為「最火熱避險資產」，投行點名具備高彈性、高加速度特性，吸引大量資金湧入，價格一度衝上每盎司116美元。但隨著市場情緒急凍，賣壓在亞洲深夜集中引爆，短線獲利了結全面出籠，白銀價格瞬間失速，最低一度探至77美元附近，寫下史上最劇烈單日修正之一。

川普突襲提名Fed主席 避險資產全面重定價

市場普遍將這波雪崩式下殺，指向美國政經變數。美國總統川普於美東時間30日清晨突襲式宣布，提名前聯準會理事華許接任Fed主席，消息一出，金融市場立即重新定價。由於華許向來立場偏向抑制通膨、重視貨幣紀律，市場解讀美國央行獨立性疑慮暫時緩解，也同步重擊近期支撐金銀大漲的「貨幣貶值交易」。

金銀齊殺 避險交易瞬間瓦解

不只白銀，黃金同樣難逃賣壓。現貨金價在31日凌晨同步重挫，一度單日下跌逾12%，收盤仍跌近一成，創下1980年代以來最慘烈跌幅。原本因地緣政治與通膨預期推升的貴金屬行情，瞬間遭到反轉，資金快速撤離高檔部位。

分析師指出，白銀近期漲勢本就高度集中於短線資金與情緒交易，一旦政策與利率預期出現變化，價格回檔速度往往比黃金更猛烈。此次川普人事震撼彈，等同按下風險資產的「重置鍵」，也讓白銀的高波動特性徹底現形。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

