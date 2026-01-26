白銀年漲近140%！陸女3年前買鑽戒贈品銀杯「價值反超」

白銀市場持續火熱，2026年開年以來國際現貨白銀價格開啟狂飆模式，帶動各類銀製品回收價值大幅飆升。大陸四川簡陽王女士因此收獲意外驚喜，3年前購入鑽戒時贈品「足銀保溫杯」，回收價值近2000元人民幣（約9000元新台幣）反超鑽戒。

王女士3年前買鑽戒的贈品銀杯回收價值反超。（圖／翻攝封面新聞）

據《封面新聞》報導，2023年王女士在簡陽市本地珠寶店選購鑽戒時，恰逢商家推出「消費滿額贈足銀保溫杯」活動，她花費6200元人民幣（約28000元新台幣）購入一枚鑽戒後，免費獲贈一款足銀製保溫杯。王女士回憶道：「當時覺得就是個普通贈品，回家後一直放在儲物間，連包裝都沒拆過。」

近期銀價暴漲的消息讓王女士想起這只閒置的保溫杯，她翻出杯子後特意到本地五金店稱重。結果顯示杯身總重380克，去掉非銀質的蓋子和濾網後重256克，結合杯身標註的「足銀999」標識，她估算純銀內膽重量約70至80克。按照23日足銀22.5元人民幣/克的回收價計算，這只保溫杯的純銀回收價值已接近2000元人民幣。

反觀王女士當時購買的鑽戒，由於克拉數較小、品牌溢價較高，當前回收價僅700元人民幣（約3160元新台幣）左右，讓王女士無奈地表示：「當年買鑽戒是想著保值，沒想到幾年下來反而大幅貶值，而幾乎沒花錢的贈品卻成了『潛力股』。」目前她已將這只保溫杯妥善保管，正觀望後續銀價走勢，考慮是否擇機變現。

拜銀價飆漲之賜，「足銀保溫杯」回收價值近2000元人民幣。（圖／翻攝封面新聞）

簡陽市某珠寶店負責人證實，2023年珠寶行業推出的「足銀製品滿贈活動」較為普遍，當時足銀原料價約4至5元人民幣/克，一只含純銀70至80克的保溫杯，原料成本僅300至400元人民幣，作為高端珠寶的促銷贈品頗具吸引力。該負責人表示：「沒想到短短兩年，銀價翻了三倍多，贈品價值竟能超過鑽戒，這是我們當初完全沒料到的。」近期已有多位消費者到店，諮詢早年消費時獲贈銀製品的回收相關事宜。

報導指出，2026年白銀漲勢依舊強勁，截至1月23日上午10時10分，大陸白銀銷售價達24.03人民幣/克，回收價23.93元人民幣/克，日內漲幅近3%。2025年黃金、白銀價格雙雙創出歷史新高，其中白銀漲幅一騎絕塵，年內漲幅逼近140%，遠超黃金67%的漲幅。

業內人士分析，白銀價格的持續走高，核心源於工業需求的激增與市場的供應短缺。世界白銀協會最新發布的報告顯示，光伏、AI、電動汽車等領域的快速發展，推動全球白銀工業需求迎來爆發式增長，2025年全球工業用銀在白銀總需求中的占比已達60%，且這份增長態勢未來五年將持續延續。

