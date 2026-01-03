白銀成中美爭霸新戰場？陳鳳馨點出一關鍵性質：已連續5年供不應求

全球經濟與地緣政治風險不確定性增溫的影響下，2025年全球貴金屬表現強勁，屢屢突破新高。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中表示，中美爭霸是過去在白銀買賣的歷史中不曾出現的變數，目前白銀在工業需求上的需求越來越高，從2021年起工業白銀已供不應求，再加上中美爭霸戰的變數，更應該要提高關注。另外，她也提到，黃金上漲的趨勢，基本上到目前為止沒有改變。​

陳鳳馨指出，國際上部分重量級家族2024年起布局黃金，比例從原本的5%提高到10%至20%，當大堆規模部隊的資金達到設定的價位時，會開始陸續賣出，因此也不要太追高。歷史面來看，白銀和黃金在有傳統的金銀比，歷史上金銀比最低時曾低於20倍、最高時曾高於110倍，從過去經驗來看，金銀比70到100間為較合理的價位；因此，若黃金為向上趨勢，越接近100購買白銀大概不會有太大錯誤，當金銀比低於70時，風險恐相當高，投資人必須小心注意。

陳鳳馨提到，白銀一直有貨幣替代的性質，但占比僅約30%~40%，其餘60%~70%的性質為工業需求，白銀的導電性、導熱性和延展性都非常好，但因價格比銅高，所以一般基本工業的需求為銅。不過目前有部分工業產品價位非常高，白銀製造過程中只要能起到優秀的導電性和導熱性，廠商是會不計價位的使用白銀作為基礎零組件，例如太陽能板、電動車和AI伺服器等；而電動車和AI伺服器的終端產品價格相當高，但因白銀占整體成本的比重可能不到1%，就算價格上漲使得成本提高，就整體效率而言仍然划算。

中國 出口 改 管制許可制 白銀也成美中貿易戰焦點

陳鳳馨點出，近期白銀的工業性質使其進入了中美關鍵礦物的爭霸戰，美國發動無差別關稅戰後，能平起平坐達成初步協議的只有中國，稀土讓美國膽戰心驚，成為開始快速布局稀土相關投資的重要時間點。而在2025年10月時候，中國商務部公佈了銻和鎢兩項稀土礦物以及白銀出口許可的相關規定，過去中國的白銀出口採取配額制，只要有實際績效基本上不太管制白銀出口。這份公告規定從1月1日開始，白銀的出口改為管制許可制，每個進出口白銀的廠商必須取得許可。

陳鳳馨續指，這讓國際開始擔憂中國開始像管制稀土一樣管制白銀出口，與此同時美國的地質所也提出了最新關鍵礦物名單，列入銅和白銀，名單擴增為60種。列為關鍵礦物後，美國可用關稅的方式增加庫存量，因為當預告即將調高關稅時，大量美國進口商會將白銀進口到美國囤積，其他庫存就會大量下降，可能導致白銀在現貨市場的劇烈波動。中國和美國都將白銀列為關鍵礦物，但短期內兩國的政策不會立刻對白銀的供需產生任何影響，且中國對白銀的掌控能力並不如稀土。中國精煉稀土的掌控力非常高，故而99%的精煉稀土皆為中國，白銀部分中國的開採量目前雖為世界排名第三，但並沒有完全的掌控性，全球雖僅有中國能精煉99.99%白銀，對於工業需求而言目前影響性不大。

陳鳳馨表示，目前白銀在工業需求上的需求越來越高，按照世界白銀協會估計，從2021年開始全世界工業白銀已是供幾大於需求，至今已連續五年供不應求，而現在又增添了中美爭霸戰的變數，更應該提高關注。他提醒，投資白銀千萬不要追高，因為人為炒作的痕跡非常明顯，但是長期看好，所以低點時投資人可以承接一些。而在低點的掌控上，金銀比低於60，白銀便過高，不宜追高，若金銀比高於70或接近70，投資人便可考慮投資。

