白銀漲瘋，存摺攻略曝光？網傳開戶、牌價、優缺點解析 台銀說明販售商品

2026年台股延續漲勢強勁外，受國際地緣政治震盪及美元走弱等因素影響，黃金、白銀等貴金屬價格亦持續瘋漲。由於黃金、白銀價格上揚，近日網路流傳「台銀白銀存摺全攻略（2026）」、「台灣銀行白銀存摺全攻略：2026開戶流程、牌價查詢與優缺點完整分析」等相關文章。台灣事實查核中心對此發布調查報告。

調查報告顯示，對於相關傳聞，台灣銀行1月29日受訪指出，台銀從未辦理「白銀存摺」相關業務，網路流傳白銀存摺全攻略等文章為虛構內容，且引用不實資訊，容易造成民眾誤解。台灣銀行說明，現行僅販售白銀條塊、白銀幣，但沒有白銀存摺業務。

金融商品會公告於官網 台銀提醒民眾謹慎確認

台銀補充，各項金融商品、服務內容、投資資訊都會公告於官網，民眾可自行至官網查詢相關資料，避免因來路不明的文章，造成財務損失。事實查核中心指出，經查，傳聞來自部落格文章，並非媒體或政府機構所設立，內容以理財投資為主題。

廣告 廣告

事實查核中心指出，該部落格自稱以分析師、專屬投顧的角度，發布多篇與「台灣銀行白銀買賣指南2026」等與台銀白銀存摺買賣文章，帶領讀者手把手全面分析，但網站中並未卻標示經營者、背景等相關資訊；且經檢視文章，內容中並未提供任何資料來源，甚至於文末提及投資管道時，推薦某特定的短線交易投資平台。

更多風傳媒報導

