白銀漲95％狠甩黃金！金屬三雄全面暴衝 銅價破新高「這5檔」全面點火
財經中心／綜合報導
全球金融市場近日被一股「金屬多頭風暴」全面喚醒，金、銀、銅三大金屬同步突破歷史新高，強勢行情震動全球資本市場。在地緣政治升溫、美國啟動降息循環、美元轉弱等多重因素共振下，倫敦金屬交易所（LME）銅價一舉衝上每公噸 1.12 萬美元、約台幣 35.21 萬元，創下史上罕見的關鍵價位；白銀更強勢暴衝至每盎司 57.84 美元，今年漲幅逼近 95%，火力甚至超越金價，成為市場最亮的明星。專家直言，這波並非「炒作」，而是市場景氣優於預期的真實反映，金屬多頭走勢恐怕還沒結束。
白銀「戰略地位」受矚目
其中白銀的漲勢最凌厲，全球供給缺口擴大、印度實體需求強彈，再加上工業端用量快速增加，形成三股加乘的推升力道。台股當中與白銀需求高度連動的電感族群包括大毅、信昌電、凱美、蜜望實、華容，被市場視為最大受惠族群；而電動車龍頭特斯拉更是白銀主要消耗者，使「銀」的戰略地位更受矚目。
銅價今年已大漲三成
銅市同樣火力全開。美元走弱、智利產量下滑、中國冶煉廠傳出計畫減產，加上降息預期強化，使銅價今年以來已大漲近三成。台股銅概念股再度被資金鎖定，第一銅（2009）、華新（1605）、榮科（4989）、大亞（1609）、華榮（1608）全面受惠，第一銅1日盤中更亮燈漲停，顯示市場對銅多頭的強勁信心。
黃金提前發動、全球央行持續買進
黃金部分則提前於10月點燃行情，倫敦金價最高攀上每盎司 4,381.29 美元，紐約金價更衝抵 4,398 美元。全球央行持續大買黃金、地緣政治風險拉高、美國降息預期再升級，使全球黃金供給出現緊縮壓力，台股中的光洋科、金益鼎、佳龍等金概念股同步吸引市場關注。
統一投顧董事長黎方國分析，銅被譽為「工業循環的心臟」，只要景氣走強就會被優先反映；白銀則兼具貴金屬與工業屬性，基期偏低時漲勢往往更猛烈。他更直言，黃金未來上看每盎司 5,000 美元「並非天方夜譚」。在中國、日本、歐洲等主要經濟體憂心美國國債風險、加碼黃金儲備的背景下，黃金長線走勢仍具支撐，金屬多頭結構性行情恐將延續。
更多三立新聞網報導
強制評鑑惹議！醫美業怒轟「霸王硬上弓」推自主管理 衛福部：明天協商
不是戴頭上？GoShare網帽「正確用法」瘋傳 官方也認證 機車族震驚
銅價創新高！概念股全點火 第一銅、亞電多檔強漲 法人喊2030前都看漲
基隆水變味！校園今停用自來水 水車急送進校煮午餐、學生喝礦泉水應急
其他人也在看
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
郭台銘長女出清鴻海持股！鴻海今守220元大關翻紅 分析師這樣看
鴻海（2317）創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲旗下公司出清鴻海持股，總計出脫5180張，預估可套現約11億元，震驚市場。不過，鴻海今日股價表現卻依舊持穩，雖一度翻黑不過卻迅速止穩，最高觸及225元、上漲1.3%。豐銀投顧分析師李世新則指出，5000張的量分散在一個月中，以鴻海的成交量來看影響極小，估計只會對短期造成心理波動，長線幾乎不會有任何的影響，短線多頭的重要防守點為220-222元區間。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 9
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 22
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 10
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 1
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 1
Google帶飛！聯發科谷底反彈...成交額炸173億 PCB欣興、南亞同步走揚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股今（1）日大盤氣氛些許低迷，截至上午11點16分，加權指數落在27,483.20點，下挫143點、跌0.52%。不過，PCB族群依舊漲勢...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大盤跌外資跟著賣光光？友達狂吞24萬張賣壓、鴻海台積電同步被蛋雕 11月買超風向整組大逆轉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察賣超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1