白銀漲95％狠甩黃金！金屬三雄全面暴衝 銅價破新高「這5檔」全面點火

金、銀、銅三大金屬同步突破歷史新高（圖／翻攝自Pixabay）

全球金融市場近日被一股「金屬多頭風暴」全面喚醒，金、銀、銅三大金屬同步突破歷史新高，強勢行情震動全球資本市場。在地緣政治升溫、美國啟動降息循環、美元轉弱等多重因素共振下，倫敦金屬交易所（LME）銅價一舉衝上每公噸 1.12 萬美元、約台幣 35.21 萬元，創下史上罕見的關鍵價位；白銀更強勢暴衝至每盎司 57.84 美元，今年漲幅逼近 95%，火力甚至超越金價，成為市場最亮的明星。專家直言，這波並非「炒作」，而是市場景氣優於預期的真實反映，金屬多頭走勢恐怕還沒結束。

白銀「戰略地位」受矚目

其中白銀的漲勢最凌厲，全球供給缺口擴大、印度實體需求強彈，再加上工業端用量快速增加，形成三股加乘的推升力道。台股當中與白銀需求高度連動的電感族群包括大毅、信昌電、凱美、蜜望實、華容，被市場視為最大受惠族群；而電動車龍頭特斯拉更是白銀主要消耗者，使「銀」的戰略地位更受矚目。

銅被譽為「工業循環的心臟」，只要景氣走強就會被優先反映（示意圖／PIXABAY）

銅價今年已大漲三成

銅市同樣火力全開。美元走弱、智利產量下滑、中國冶煉廠傳出計畫減產，加上降息預期強化，使銅價今年以來已大漲近三成。台股銅概念股再度被資金鎖定，第一銅（2009）、華新（1605）、榮科（4989）、大亞（1609）、華榮（1608）全面受惠，第一銅1日盤中更亮燈漲停，顯示市場對銅多頭的強勁信心。

黃金提前發動、全球央行持續買進

黃金部分則提前於10月點燃行情，倫敦金價最高攀上每盎司 4,381.29 美元，紐約金價更衝抵 4,398 美元。全球央行持續大買黃金、地緣政治風險拉高、美國降息預期再升級，使全球黃金供給出現緊縮壓力，台股中的光洋科、金益鼎、佳龍等金概念股同步吸引市場關注。

統一投顧董事長黎方國分析，銅被譽為「工業循環的心臟」，只要景氣走強就會被優先反映；白銀則兼具貴金屬與工業屬性，基期偏低時漲勢往往更猛烈。他更直言，黃金未來上看每盎司 5,000 美元「並非天方夜譚」。在中國、日本、歐洲等主要經濟體憂心美國國債風險、加碼黃金儲備的背景下，黃金長線走勢仍具支撐，金屬多頭結構性行情恐將延續。

統一投顧董事長黎方國分析，黃金未來上看每盎司 5,000 美元「並非天方夜譚」。

