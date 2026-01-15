白銀為何大跌？關鍵是川普關稅轉彎

▲白銀創高後，因為川普對關鍵礦物沒祭出更全面關稅，導致價格拉回。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 白銀在創高後出現「急跌回吐」，根據彭博報導，主因不是基本面突然轉弱，而是市場原本押注川普可能對「關鍵礦物」進口祭出更全面的關稅，帶動前幾個交易日的瘋狂追價；但川普最新表態改走雙邊談判，並提到可能採用「價格底線」，沒有端出大範圍關稅，讓先前堆疊的關稅溢價鬆動，資金順勢獲利了結。

彭博指出，白銀週四盤中一度重挫約7%，此前已連續大漲，短短四個交易日累計漲幅超過兩成，並在週三刷新歷史高點至每盎司93.75美元。

廣告 廣告

市場先前擔心關稅上路，部分白銀供給被留在美國倉庫，推升了供應吃緊與價格波動，如今政策方向轉向，成為白銀拉回的導火線。

分析師也提醒，近期白銀行情容易受到技術面與籌碼結構影響，槓桿、選擇權避險、回補空單等力量，會讓漲跌波動更大，價格看起來像是被「擠壓」而非完全由供需慢慢定價。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

白銀狂漲撐不住？漲價再擴散 國巨旗下普思磁珠1/1起調價

黃金2025年暴漲64%創46年最猛、白銀飆147% 油價一年跌近20%

貴金屬集體大跳水！黃金跌4.5%、白銀創高急殺 高檔重摔原因曝