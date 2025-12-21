白銀狂噴衝至67.45美元！市值暴增超車Alphabet 登全球第四大資產

財經中心／李宜樺報導

白銀價格強勢衝破67美元，今年漲幅翻倍，成為全球市場最火熱資產之一。白銀市值超越Alphabet，躍升全球第四大資產，資產排名出現劇烈洗牌。（圖／翻攝自8marketcup）

國際貴金屬市場全面失控。白銀價格今（2１）日再度飆破市場想像，現貨白銀一舉衝上每盎司67.45美元之上，續寫歷史新高紀錄，盤中漲幅一度逼近3%。不只價格暴衝，白銀的「身分地位」也徹底翻轉——最新統計顯示，白銀市值已來到約3.793兆美元，正式超越Alphabet，一口氣躍升為全球第四大資產，僅次於黃金、NVIDIA與Apple。

白銀衝破67.45美元 價格全面失控

根據盤中報價，現貨白銀最高觸及67美元以上，紐約商品交易所COMEX期銀同步噴出，市場出現久違的追價潮。回顧今年走勢，白銀漲幅早已翻倍，遠遠甩開黃金與比特幣，成為2025年最瘋狂的資產之一。多位交易員形容，白銀已進入「只要拉回就有人撿」的極端多頭狀態。

市值超車科技巨頭 排名大洗牌

價格狂飆也直接推升白銀市值水位。根據全球資產排名，白銀已正式擠下Alphabet，站上全球第四大資產寶座；反觀比特幣在近期修正下，排名滑落至第八。市場直言，這波不是單純的原物料行情，而是資金對「實體資產」重新定價的結果。

避險＋工業需求 雙引擎點火

法人分析，白銀同時具備避險與工業金屬雙重屬性，在通膨陰影未散、貨幣政策轉向寬鬆的背景下，特別容易成為資金停泊的出口。再加上新能源、電動車、AI伺服器等產業大量使用白銀，實體需求撐住價格下檔，也讓多頭更敢加碼。

百元白銀 已不是玩笑話

隨著市場氣氛持續升溫，「白銀挑戰100美元」的聲音再度浮上檯面。部分多頭認為，只要聯準會正式啟動降息循環，加上美元走弱，白銀恐怕還有一段「補漲空間」。不過也有分析師提醒，白銀歷來波動劇烈，短線拉回風險不容忽視，追高仍須留意槓桿與部位控管。

這場白銀狂潮，已不只是價格創高，更像是一場全球資金集體轉向的縮影。

