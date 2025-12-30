白銀狂漲後為何急轉直下？專家揭原因：學會「一方法」守住血汗錢

黃金與白銀近期在觸及歷史新高後大幅回落，使這波近乎拋物線式的漲勢戛然而止。對此，財經作家狄驤表示，投資朋友值得掌握一個簡單又實用的技巧——那就是不要追高。他解釋，所謂「追高」跟價格位階高低無關，這邊講的「高」，主要是均線乖離率的高低。

狄驤撰文指出，短短一天，近期最熱門的白銀就迅速從高點A轉，回測幅度高達12%，白銀A轉的原因有很多，像是乖離率過大、保證金上調壓低槓桿，還有美元指數反彈等。他強調，白銀等貴金屬目前面臨的問題不僅是乖離率，還有美元指數已跌至區間下緣，短線隨時會跌深反彈，並衝擊貴金屬價格，而乖離率大的白銀勢必會受到更大的影響，這正是今天的發展。

廣告 廣告

狄驤直言，說真的，乖離率過大引發劇烈波動屢試不爽，背後的成因往往是投資人擔心錯過行情，進而追高，以及空單被逼著逢高回補，這些狀況都會讓買盤變得愈來愈少，後續等著我們的就是逢高獲利了結的賣壓，緊接著的是追高的籌碼恐慌殺低，進一步引發人踩人慘劇。

投資人必學的簡單實用技能——不要追高

狄驤建議，投資朋友們值得學習一個簡單又實用的技能，那就是不要追高，所謂的追高跟價格位階高低無關，這邊講的「高」，主要是均線乖離率的高低。不去追乖離過高的標的，就能防範於未然，避免被市場雙巴，更好的守住血汗錢，如此才能把握更多機會。

狄驤表示，聽起來真的很簡單，但實際上投資人看著自己密切關注的資產不斷走高，手上卻沒有相關持股，在人性驅使下很容易出現錯失恐懼症，導致自己不自覺的追高進場。所以說，不追高對不少投資人來說，是需要反覆練習才能習得的技能，學會不追高後，該做的就是耐心等待好機會來臨。

更多風傳媒報導

