白銀狂漲！央行防套利空間...首度緊急下架「生肖套幣」

近期銀價大幅上漲，生肖套幣產生套利空間，因此央行於去年12月下令由中華郵政代售的庫存生肖套幣全數下架回收。圖／央行

2026年「丙午馬年生肖紀念套幣」由中央銀行委託台灣銀行發售，限量9萬套，每套售價2,450元創歷史新高，並於上市當天銷售一空，然而近期銀價快速飆升，自去年初30美元，至今年1月已來到120美元，不少民眾紛紛前往郵局各分行搶購往年未售罄之生肖套幣，而為避免套利空間，央行已於去年12月下令全數下架未售完之生肖紀念幣。

銀價2025年初約30美元（約新台幣945元），當時蛇年生肖套幣每套售價1900元，不過下半年起銀價不斷飆升，飆破至60美元時，1盎司銀幣光原料費就逼近1,900元，引發民眾搶購庫存紀念幣；至今年1月，銀價已漲到120美元（約新台幣3,780元）。

然而生肖套幣商品主打收藏、送禮用途，當套幣訂價較銀價低，就會出現套利空間，央行發行局副局長邱秀珍指出，因過去發行的生肖套幣內含銀幣價值已超過當初發行之售價，已於去年12月請郵局將庫存生肖紀念套幣全數下架回收。

銀價狂漲，為避免生肖套幣產生套利空間，央行於去年12月下令由中華郵政代售的庫存生肖套幣全數下架回收。圖／央行

中華郵政主管則表示，往年生肖紀念幣市場銷售熱度與生肖象徵意義高度相關，除了「龍」通常銷售最好，「馬」則有「馬到成功」含意，相較「蛇」及「牛」相對冷清，不過銀價大漲之下，市場買氣升溫，民眾甚至出現「無魚，蝦也好」心態，無論什麼生肖都能買單，目前馬年及蛇年生肖紀念幣已全數售罄，郵局通路僅剩牛年約200枚可供購買，創歷年來銷售最熱紀錄。

生肖套幣因受央行、國營體系背書，真偽及品質受到保障，加上具有稀缺性，被視為收藏用途，不過每到生肖套幣開賣時，市面常出現升值或保值等討論；事實上不僅生肖年份，銀幣價值也會受國際銀價波動影響，因此生肖紀念幣收藏品本身並非投資工具。

而央行首次下令下架剩餘生肖套幣，國家公園、原住民系列流通幣則因原料並非白銀，持續委託郵局販售；至於4年發行一次的總統就職紀念金幣，雖然隨國際金價大漲、身價翻漲，因其採預購制，並無庫存搶購問題。



