白銀狂飆天價恐成泡沫？ 分析師：短期仍有續漲空間

白銀價格2025年飆升逾140%，為1979年以來最大年度漲幅，主因聯準會進入降息周期，美債收益率持續下行。作為避險資產的白銀和黃金不生息，卻變得更具吸引力。

白銀是導電效果最佳的天然金屬之一，是太陽能板等工業產品的重要原料，隨著工業需求增加，銀價水漲船高。不過Ned Davis Research指出，銀價已經超買，浮現泡沫化的跡象。

DataTrek Research共同創辦人Nicholas Colas指出，一般而言白銀價格通常遠低於原油。1975年以來「油銀比」平均為3.8倍。當一桶原油報價來到58美元時，白銀的「正常」價格應是每盎司15美元。

白銀價格漲速明顯過快，但試圖預測泡沫何時破裂，往往只是徒勞。Colas表示，銀價短期內可能還有續漲空間。

原物料經紀商FxPro首席市場分析師Alex Kuptsikevich表情，若依通膨進行調整，目前白銀價格與1980年的歷史高點（約為每盎司200美元）相比，仍有一段遙遠的距離。

