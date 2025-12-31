「白銀短期內確實漲過頭！」陳鳳馨曝大咖已出手：短線投資要注意一件事

白銀價格26日首度突破每盎司75美元，由於經濟與地緣政治不確定性升高，貴金屬與工業金屬價格年底期間齊創歷史新高。美國芝加哥商品交易所再度調高貴金屬期貨保證金水準後，今（31）日白銀價格跌破每盎司73美元、逼近72美元，單日跌幅超過7%。對此，資深媒體人陳鳳馨在節目《東南西北龍鳳配》表示，今年白銀相對績效達153.47%，非常可怕。在全球商品市值中，黃金以30兆美元居首；輝達以4.6兆美元位居第二；白銀則是以4兆美元，目前排名全球第三。

陳鳳馨指出，黃金行情在29日突然呈現懸崖般的驚人下跌，是非常少出現的走勢，截至目前，黃金行情震盪尚未結束。但是，黃金的震盪並非黃金本身所造成，而是白銀。白銀在26日漲10%，接著又在29日，從亞洲市場一路跌到美洲市場，一共上下震盪達15%，今日凌晨又漲了10%，現在又繼續再跌3-4%，波動幅度非常大。

陳鳳馨表示，之所以引發白銀的劇烈漲跌，據傳可能是美國一間系統性金融機構放空白銀，造成強制平倉，白銀大幅增漲。但是，該機構虧空還有幾十億美元，臨時調度不到這麼多的錢，使得美國聯邦準備理事會注資數百億美元，使白銀大跌，但以上為傳聞，無法查證。

陳鳳馨說道，與此同時，芝加哥商品交易所宣布調高貴金屬期貨保證金，可能是隨著聯準會的動作「系統性銀行不能倒，我（美國）要救他，那我只好殺這個市場。」

陳鳳馨表示，當前短期之內，白銀確實有漲過頭的問題；同時，後面的「大咖」也已經出手，使白銀短期內再次飆漲的難易度升高，不應該追高。

