白銀要大跌了？ 「這原因」使銀價震盪幅度大

現貨白銀8日暴跌逾5％，盤中一度失守每盎司75美元大關。彭博大宗商品指數 (BCOM) 年度權重調整9日正式啟動，分析師認為這一事件恐引發貴金屬市場的劇烈波動。

BCOM每年依據商品交易量（佔2/3）及全球產量（佔1/3）調整權重，設定單一商品權重上限不超過15％。金價在過去一年飆升，在BCOM中的實際權重飆升至20.4％。經過調整後，黃金權重將被下調至14.9％，白銀則從目前的9.6％驟降至3.94％。

根據外媒報導，高盛分析師Lina Thomas與Daan Struyven發表報告顯示，白銀庫存長期處於偏低水準，意味著恐放大白銀的上行潛力與下行風險。報告稱：「更為稀薄的庫存創造了被擠壓的條件，當投資資金吸收倫敦金庫中剩餘的金屬時，價格漲勢會加速，一旦緊張狀況緩解，價格又會急劇反轉。」

白銀價格不斷創下歷史新高，並非單純的市場投機結果，而是多年結構性矛盾累積後的反映。從供給端長期投資不足，到需求端在能源轉型與人工智慧（AI）浪潮下同步爆發，對工業用戶而言，白銀成為了「沒有就無法生產」的關鍵投入。

截至收稿，現貨白銀上漲3.84％，收至每盎司79.84美元；3月的白銀期貨上漲5.59％，收在79.341美元。

