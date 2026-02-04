白銀跌銀樓惜售 貴金屬業者賣1KG銀條搶翻

重達一公斤的白銀條塊，目前價值十萬出頭。（圖／東森新聞）





不少人關注金價的變化，其實白銀的價格也在國際市場上出現暴漲暴跌的情況，由於銀價近期大跌，國內銀樓惜售不賣白銀，造成市場缺貨。高雄一家貴金屬公司，今天開賣一公斤的白銀條塊，一塊十萬元出頭，每人限購二塊，一早就吸引大批民眾來排隊，買到的民眾真的高興的不得了。

這一塊就是重達一公斤的白銀條塊，目前價值十萬出頭，買到的民眾好高興，高雄一家貴金屬公司開賣白銀條塊，由於市場上缺貨，每人可以限購二公斤，一早門口就有人在排隊，還有人推著行李箱由外縣市趕來。

工作人員vs.民眾：「等一下叫號碼進去領，你那時不在就沒有份了。」

由於2025年白銀全年漲幅接近150％，表現大幅超越黃金，日前銀價首度突破，每盎司100美元大關後暴跌，投資人認為是搶進的好時機，而國內目前白銀價格，1公斤條塊約10萬7730元，民眾不是帶著現金，就是利用手機轉帳。

購買民眾：「最近有關注到貴金屬的價格，這樣子想說可以買一些來投資。」

購買民眾：「那白銀它是跟著黃金走，可見白銀它接下來也會翻倍，慢慢地買進這些貴金屬，它其實不管漲到多少錢，它都是有價值的資產。」

而民間的銀樓業者有賣白銀條塊，一公斤要11萬2000元，比貴金屬公司貴5000元，但是銀樓目是惜售態度，所以市場上缺貨。

銀樓業者：「有的人都不賣，像我都收起來不賣，上次賣了就買不回來了，我上個月才賣了8萬多塊而已，現在10幾萬，我現在要補回來也買不到。」

由於金銀的波動相當大，民眾想投資自己一定要評估，是否能承受風險。

