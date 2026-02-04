南部中心／綜合報導

國際金銀飆升，白銀市場也經歷了劇烈市場動盪。1月31號白銀價格重挫超過30%，一公斤下殺來到8萬多元，創下有史以來最大單日跌幅。但經過兩個交易日，價格回彈。銀樓業者預估，過年後還會繼續飆升。高雄就有貴金屬公司限時限量開賣白銀，吸引大批民眾搶排隊，準備逢低買進。





白銀過年後估續飆升! 大批民眾排隊"逢低買進"

貴金屬公司門口擠滿民眾，都是為了要買限量的白銀。（圖／民視新聞）





高雄鹽埕區這家公司門口擠滿民眾大排長龍，不是要排什麼限量美食，也不是特賣會出清，每個人手上一張號碼牌，要買的貴金屬-白銀。有人甚至從中北部來馬的，因為都都買不到貨。其他銀樓業者說，現在很多人都不賣白銀，賣了就買不回來了，上個月(1/31)賣82500元，現在(2/4)一漲十幾萬了。

白銀過年後估續飆升! 大批民眾排隊"逢低買進"

國際白銀波動劇烈，一度重挫超過30%，經過兩個交易日又大幅回彈。（圖／民視新聞）





原來進來國際金銀價格劇烈波動，上週五白銀價格重挫超過30%，一公斤來到8萬多元。但經過兩個交易日，價格回彈，吸引民眾排隊搶購銀條，因為銀樓業者預估，過年後價格會繼續飆升。銀樓業者說，白銀一公斤現在差不多十多萬，本來最高開到快要15萬那邊，有人說要看它崩盤，但還是不會啦，還是會往上爬慢慢往上爬。

購買白銀民眾認為黃金這幾年翻倍，而白銀會跟著黃金走，可見白銀接下來也會翻倍。於是打算逢低買進，買白銀當定存。黃金和白銀未來將持續波動，現在不只黃金超搶手，白銀也備受青睞。





原文出處：白銀過年後估續飆升! 大批民眾排隊"逢低買進"

