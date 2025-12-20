白銀領漲貴金屬「創歷史新高」！黃金在降息預期下同步走揚

白銀價格於美東時間19日飆升至歷史新高。（圖／達志／美聯社）

受投資需求強勁與供應吃緊支撐，白銀價格於美東時間19日飆升至歷史新高；黃金則在市場對美國聯準會（Fed）降息預期升溫下，錄得單週漲幅。現貨白銀上漲2.6%，報每盎司67.14美元，盤中一度觸及67.45美元的歷史新高，週線漲幅達8.4%。

據《路透社》報導，現貨黃金截至美東時間19日下午2時17分上漲0.4%，報每盎司4,347.07美元，單週上漲1.1%。美國黃金期貨收盤上漲0.5%，報4,387.3美元。

廣告 廣告

美國全球投資公司（U.S. Global Investors）首席交易員馬圖塞克（Michael Matousek）表示，黃金與白銀的價格高度相關，通常由黃金領先，但過去2個月則是白銀領漲，因此當2者價差擴大到如此程度時，市場參與者往往會轉而買進黃金，使短期價差收斂。

今年以來，白銀價格已大漲132%，遠超黃金65%的漲幅，主因在於投資需求強勁以及供應受限。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔布（Phillip Streible）指出，白銀相關的指數股票型基金（ETF）資金流向持續主導這波行情，同時也伴隨部分散戶投資人的投機行為。

宏觀數據進一步強化市場對降息的樂觀預期。美國11月消費者物價指數年增率為2.7%，低於經濟學家原先預估的3.1%。此外，美國勞工部（U.S. Labor Department）本週稍早公布，11月失業率升至4.6%，為2021年9月以來新高。

史崔布補充表示，較低的通膨數據與轉弱的就業報告，再次確認聯準會應持續其寬鬆路徑，這是推動貴金屬價格的主要因素之一；第2個因素，則是市場對於各國央行政策走向仍存在高度不確定性。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，交易員持續押注聯準會明年至少將降息2次、每次25個基點。芝商所（CME）聯準會觀察工具（FedWatch）顯示，相關預期仍在升溫。

其他貴金屬方面，鉑金上漲3.1%，報每盎司1,975.51美元，18日一度觸及逾17年新高；鈀金上漲0.8%，報1,709.75美元，盤中稍早創下近3年新高，2者本週皆錄得漲幅。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

兒犯恐攻釀3死6傷！張文父母晚間遭白車接送北上 大批警力守張家門口待搜索

中山隨機殺人案釀4死！騎士停紅燈遭砍身亡 姊姊痛喊「他殺了我弟弟」

台北恐攻案釀4死！嫌犯張文曾任志願役 鄰居坦言「他自小乖巧」